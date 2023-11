Apple: Neuer iMac mit 27 Zoll ist nicht geplant

Falls ihr auf einen neuen iMac mit 27 Zoll Bildschirmgröße wartet, solltet ihr eine andere Lösung in Betracht ziehen. Apple hat keinerlei Pläne, den iMac mit einem größeren Bildschirm anzubieten und will sich auf das seit 2021 erhältliche 24-Zoll-Format konzentrieren.

Der größere iMac mit 27 Zoll Bildschirmgröße war mit einem Intel-Prozessor ausgestattet und wurde im vergangenen Jahr vom Markt genommen. Seitdem wird darüber gerätselt, ob Apple hier einen auf einem selbst entwickelten Apple-Prozessor aufsetzenden Nachfolger auf den Markt bringen wird. Diesen Spekulation hat der Hersteller nun eine wohl finale Absage erteilt. Gegenüber dem Magazin The Verge ließ ein Apple-Sprecher verlauten, dass dies nicht geplant sei und Nutzer, die auf ein solches Gerät gewartet haben, doch den Kauf eines Mac mini oder Mac Studio gemeinsam mit einem Apple Studio Display in Betracht ziehen sollen.

Was Apple nicht erwähnt: Das Studio Display kostet für sich schon beinahe soviel, wie zuletzt der iMac mit 27 Zoll Bildschirmgröße. Der Rechner war bei Apple ab 2.050 Euro zu haben und für das Studio Display mit einem Bildschirm im gleichen Format werden mindestens 1.750 Euro fällig. Die Kombi mit dem günstigsten Mac mini für 700 Euro wäre im Vergleich wohl noch vertretbar, beim Mac Studio muss man aber allein schon für den Rechner mindestens 2.400 Euro investieren.

iMac M3 mit 24 Zoll startet bei 1.600 Euro

Gegen diese Preise präsentiert sich der neue iMac mit 24 Zoll Bildschirmgröße als geradezu günstige Alternative. Mit Apples neuestem Prozessor vom Typ M3 an Bord lässt sich der Computer bereits ab 1.600 Euro bestellen.

Natürlich muss man sich bei solchen Aussagen von Apple im Klaren darüber sein, dass ein „machen wir nicht“ keinesfalls bis in die Ewigkeit Bestand hat. Dergleichen haben wir zuletzt beim HomePod gesehen, der laut Aussagen von Apple auch nur noch im Mini-Format produziert werden sollte – bis in diesem Frühjahr dann doch wieder ein großer HomePod auf den Markt gekommen ist. Sicher scheint aber in jedem Fall, dass mit der Rückkehr des iMac 27 Zoll in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist.