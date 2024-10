macOS Sequoia 15.0.1 verhindert Time-Machine-Backups aufs NAS

Eigentlich sollte das vor dem Wochenende veröffentlichte macOS Sequoia 15.0.1 insbesondere auch Probleme mit der von Apple ins Mac-Betriebssystem integrierten Firewall beheben. Wie es scheint, ist zumindest teilweise auch das Gegenteil der Fall. Anwenderberichten zufolge scheitern nach dem Update Time-Machine-Backups auf NAS-Geräte oder andere Netzwerkspeicher und so wie es aussieht, spielt hier abermals die Firewall von macOS eine Rolle.

PSA: if you are on #macOS Sequoia 15.0.1 and #TimeMachine failed to back up to SMB shares. Try disable @Apple built-in firewall. yeah the very reason we have 15.0.1.

It causes SMB share to disconnect somehow during the backup.

Come on @Apple.. this is becoming ridiculous

— Ivan Wang (@ivwang) October 5, 2024