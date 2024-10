Google testet blaue Verifizierungs-Häkchen für Webseiten

Wenn von blauen Häkchen die Rede ist, denkt man vermutlich als erstes an die umstrittenen Verifizierungskennzeichen bei Twitter/X. Die kleinen Symbole finden sich aber auch anderswo, beispielsweise hat Google diese Markierung schon seit vor einiger Zeit unter dem Namen Brand Indicators for Message Identification (BIMI) als Erweiterung für seinen E-Mail-Dienst Gmail vorgestellt.

So wie es aussieht, will Google die blauen Haken künftig auch in seiner Websuche einsetzen und auf diese Weise signalisieren, dass es sich bei dem Suchergebnis beziehungsweise dem damit verbundenen Link um eine verifizierte Webseite handelt. Das Magazin The Verge berichtet, dass die neuen Symbole einem kleinen Teil der Google-Nutzer in den USA im Rahmen ihrer Websuchen angezeigt werden.

Bild: The Verge

Der Grund für solche Markierungen ist einfach zu erraten. Google will verhindern, dass Nutzer im Rahmen ihrer Websuchen auf Links zu gefälschten oder mit Schadsoftware präparierten Webseiten klicken, die sich als Internetauftritt bekannter Unternehmen ausgeben.

Als Beispiele für das Vorhandensein der neuen Markierung nennt The Verge die in den Suchergebnissen angezeigten Links zu Unternehmen wie Apple, Microsoft, Meta, Amazon, Epic Games oder HP. Allerdings tauchen die Markierungen dort nicht dauerhaft auf, sondern wie gesagt nur für einzelne Testnutzer.

Google: „Nur ein kleines Experiment“

Auf eine Anfrage hin wollte Google diesbezüglich nicht ins Detail gehen und hat nur wissen lassen, dass man regelmäßig mit Funktionen experimentiere, die Käufern helfen, vertrauenswürdige Unternehmen online zu identifizieren. Google hat die derzeitige Aktion als „kleines Experiment“ bezeichnet, in dessen Rahmen sich die Häkchen neben bestimmten Unternehmen auf Google zeigen.

Klickt man auf das Verifizierungssymbol, so bekommt man den Hinweis angezeigt, dass der Link authentisch erscheint, Google jedoch nicht für die Zuverlässigkeit des Unternehmens und deren Produkte garantieren könne.