macOS Sequoia 15.0.1 soll Probleme mit Sicherheits-Apps beheben

Neben den Updates für das iPhone, iPad und die Apple Watch, hier stehen iOS 18.0.1, iPadOS 18.0.1 und watchOS 11.0.1 zur Installation bereit, bringt Apple auch seine Betriebssysteme für den Mac und die Vision Pro auf Vordermann.

Mit dem Update auf macOS Sequoia 15.0.1 korrigiert Apple zunächst ein Problem, das plattformunabhängig aufgetreten ist, wenn man ein Zifferblatt für die Apple Watch mithilfe der Nachrichten-App geteilt hat. Beim Antworten auf eine solche iMessage wurde die Nachrichten-App unerwartet beendet.

Zudem soll das Update Apple zufolge die Kompatibilität mit Sicherheitsprogrammen von Drittanbietern verbessern. Man darf annehmen, dass Apple hier die von verschiedenen Entwicklern gemeldeten Sicherheitsprobleme meint, über die wir vor zwei Wochen berichtet haben.

In diesem Zusammenhang wurde offenbar die interne Firewall von macOS ungeplant aktiviert und hat verhindert, dass einzelne Programme auf das Internet zugreifen können. Auch der Webbrowser Firefox war hiervon betroffen. Dessen Entwickler haben die Details in einem Blog-Eintrag zusammengefasst, der hinsichtlich der Neuerungen in macOS Sequoia 15.0.1 bislang noch nicht aktualisiert wurde. Zudem hatten Unternehmen wie CrowdStrike, SentinelOne oder Microsoft auf die Probleme hingewiesen und zum Teil auch vor der Verwendung von macOS Sequoia gewarnt.

Der Hinweis in den Update-Notizen lässt hier jedenfalls hoffen. Erfahrungsberichte zu macOS Sequoia 15.0.1 liegen uns bislang noch nicht vor.

Auch visionOS aktualisiert

Apple hat darüber hinaus auch verschiedene Fehlerbehebungen für das Betriebssystem seiner Datenbrille Vision Pro ausgespielt.

visionOS 2.0.1 korrigiert nicht nur den oben beschriebenen iMessage-Fehler, sondern soll auch dafür sorgen, dass der Safari-Browser bei der Verwendung von YouTube nicht mehr einfriert. Zudem wird ein Problem behoben, aufgrund dessen es beim Update auf visionOS 2 im Zusammenhang mit Safari-Erweiterungen zu Datenverlust kommen konnte.