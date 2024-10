3 Monate Audible für je 99 Cent und neue Leihfilm-Aktion bei Prime Video

Bei Audible ist eine neue Sonderaktion angelaufen. Diesmal kann man das Hörbuch-Abo drei Monate lang für jeweils 99 Cent nutzen. Normalerweise werden hier monatlich 9,95 Euro fällig.

Wie immer bei solchen Aktionen ist der Blick ins Kleingedruckte wichtig. Das aktuelle Angebot von Audible gilt nicht nur für Neukunden, sondern auch für Rückkehrer, in diesem Fall darf man in den vergangenen 30 Tagen kein Audible-Abo genutzt haben. Allerdings schreibt Audible auch, dass das Angebot nur einmal pro Kunde in Anspruch genommen werden kann. Hier müsst ihr selbst prüfen, ob sich das generell auf Rückkehrer-Aktionen oder ausschließlich auf das jetzt neu verfügbare Angebot bezieht.

Audible dürfte weiterhin der größte Anbieter von Hörbuch-Downloads sein. Das monatlich kündbare Abo enthält jeweils ein frei wählbares Hörbuch pro Monat, das dann dauerhaft im Kundenkonto verbleibt. Zudem hat man unter der Rubrik „Im Abo enthalten“ Zugriff auf eine gemischte und wechselnde Auswahl von Hörbüchern sowie auf zahlreiche exklusive Podcasts.

Achtet bei der Auswahl eurer monatlichen Hörbücher besonders darauf, dass diese nicht ohnehin schon im Abo enthalten sind. Audible lohnt sich vor allem wegen der zahlreichen exklusiven und auch in Originallänge verfügbaren, dort erhältlichen Hörbuchtitel.

Mehr als 300 Filme für je 99 Cent

Bei Amazon ist zudem eine neue Prime-Video-Aktion angelaufen, in deren Rahmen Prime-Abonnenten mehr als 300 verschiedene Filme zum Preis von jeweils 0,99 Euro leihen können.

Zahlreiche der im Rahmen der neuen Prime-Video-Aktion angebotenen Filme sind auch in UHD-Qualität verfügbar und so wie wir das sehen, wurde bei allen der im Rahmen der Aktion verfügbaren Titeln auch der Kaufpreis reduziert. Wer die Filme dauerhaft besitzen will, bezahlt zwischen 3,99 Euro und 5,99 Euro.

Für die Leihvideos gelten die üblichen Konditionen. Ihr könnt euch auch ein paar Filme auf Vorrat holen und habt dann 30 Tage Zeit, um das Video erstmals zu starten, und anschließend 48 Stunden, um es vollständig anzusehen.