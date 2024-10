Heimkino-Premiere für „Deadpool & Wolverine“ – „Wolfs“ mit Rekordstart

Wer nicht auf den Start bei Disney+ warten will, kann die neueste Marvel-Produktion „Deadpool & Wolverine“ jetzt als Heimkino-Premiere kaufen. Der gut zwei Stunden lange Film ist bei Apple oder bei Amazon zum Preis von jeweils 16,99 Euro erhältlich.

„Deadpool & Wolverine“ ist ein mit viel Action beladenes Marvel-Abenteuer, in dem die beiden Kult-Charaktere aus dem Marvel-Universum zusammentreffen. Wade Wilson hat seine Tage als Söldner Deadpool hinter sich gelassen und versucht ohne große Lust, in ein ziviles Leben zu finden. Als jedoch seine Heimat in Bedrängnis gerät, lässt er sich auf eine widerwillige Zusammenarbeit mit dem Mutanten Wolverine ein.

Auf den Heimkino-Start im Streaming folgt der Verkauf des Films auf DVD und Blu-ray vom 8. November an. Einen Termin für den Start auf Disney+ gibt es noch nicht, damit ist wohl frühestens im Dezember zu rechnen.

„Wolfs“ mit Rekord-Start auf Apple TV+

Auf Apple TV+ darf sich derweil Wolfs als meistgesehenen Film in der Geschichte von Apples Videodienst bezeichnen. Dies hat Apple jedenfalls gegenüber dem Branchenmagazin Deadline verlauten lassen.

Apple nennt zwar keine detaillierten Zahlen, doch habe der Film die Zuschauerzahlen im Laufe der ersten Woche nach seiner Streaming-Premiere am 27. September um fast 30 % gesteigert. Am meisten sei „Wolfs“ in den USA, Großbritannien, Kanada, Australien, Italien, Mexiko, Brasilien und Deutschland gesehen worden.

Der große Zuspruch für den Film dürfte allem voran an seiner Starbesetzung liegen. In den Hauptrollen sind hier George Clooney und Brad Pitt zu sehen, die in dem Film die Rollen von zwei rivalisierenden „Ausputzern“ übernehmen, die normalerweise als „einsame Wölfe“ (daher der Titel) unterwegs sind, nun aber gemeinsam versuchen sollen, den Fehltritt einer New Yorker Staatsanwältin zu vertuschen. Wolfs kombiniert Apple zufolge Elemente aus Komödie, Action und Drama und lässt sich seit vergangener Woche mit einem Abonnement von Apple TV+ ansehen.