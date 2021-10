Carbon Copy Cloner und SuperDuper! mit letzten Updates vor Monterey

SuperDuper! wird für mit Blick auf die Unterstützung von macOS Monterey und Apple-Prozessoren dagegen immer noch als Beta-Version angeboten. Ganz neu bietet der Entwickler Dave Nanian die neueste Version 3.5 seiner Software als Beta 5 an, zeigt sich aber zuversichtlich, schon in Kürze mit der offiziellen Freigabe nachzulegen.

Mit Carbon Copy Cloner und SuperDuper! stehen zwei der populärsten Backup-Programme für den Mac in neuen Versionen zur Verfügung. Beide Anwendungen bieten gegenüber Apples Time Machine ein deutliches Plus an Funktionen, insbesondere Carbon Copy Cloner hat sich über die Jahre hinweg zu einem immens vielseitigen und und zuverlässigen Werkzeug entwickelt, das zudem auch noch mit einer intuitiven und übersichtlichen Benutzeroberfläche punkten kann.

Falls ihr im Vorfeld des für heute angekündigten Monterey-Updates noch eine Datensicherung durchführen wollt, fangt am besten gleich damit an und prüft zuvor, ob ihr auch die aktuelle Version eurer Backup-Software verwendet, sofern ihr nicht auf Apples Time Machine setzt.

