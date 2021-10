macOS Monterey: Einstellung schiebt Menüleiste bei Bedarf unter die Notch

Überraschend schnell hat Apple auf die Berichte reagiert, dass bei nicht für die neue Bildschirmdarstellung optimierten Mac-Anwendungen mit vielen Einträgen in der Menüleiste, einzelne Elemente hinter der „Notch“ verschwinden können. Abhilfe soll eine Einstellung namens „Größe an Sitz unter der integrierten Kamera anpassen“.

Good news for notch haters! If you've got an app (or apps) with menus that collide with the notch, just Get Info on the app, and enable "Scale to fit below built-in camera".

While the app is running (even in the bg), your display is scaled.#Apple #M1Pro #M1Max #MacBookPro2021 pic.twitter.com/nlGqkFkXAH

