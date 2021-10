Video: Die „Notch“ des MacBook Pro irritiert manche Apps noch

Die Kameraaussparung der neuen MacBook Pro-Modelle, die sogenannte „Notch“, dürfte mit zunehmender Nutzung so gut wie nicht mehr auffallen – diese Erfahrung haben wir seit dem iPhone X zumindest in Apples wichtigster Geräte-Familie gemacht. Noch ist das Design-Element der neuen MacBook Pro-Modelle jedoch sehr ungewohnt und freut sich entsprechend über die gesonderte Aufmerksamkeit der frisch gebackenen MacBook Pro-Besitzer.

WTF HAHAHAHA HOW IS THIS SHIPPABLE? WHAT IS THIS?! pic.twitter.com/epse3Cv3xF

— Quinn Nelson (@SnazzyQ) October 26, 2021