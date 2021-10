MacBook Pro: Lieferverzögerungen aufgrund von „mechanischem Versagen“

Während die meisten MacBook-Pro-Käufer, die direkt nach der Vorstellung in der vergangenen Woche eines der von Apple angebotenen Standardmodelle bestellt haben, das neue Notebook seit Dienstag in Händen halten, sieht sich ein Teil der Kunden mit irritierenden Statusmeldungen konfrontiert.

In der Tracking-Anzeige verschiebt sich die Lieferzeit der betroffenen Geräte teils um mehrere Tage nach hinten. Über die Gründe kann man höchstens spekulieren, der von Apple beauftragte Dienstleister UPS spricht schlicht von „mechanischem Versagen“, was ebenso eine Beschädigung des Versandguts wie auch Probleme mit den eingesetzten Transportmitteln bedeuten kann.

Falls ihr bei euren UPS-Abfragen entsprechende Hinweise seht, handelt es sich hierbei keineswegs um einen Einzelfall. Von entsprechenden Verzögerungen sehen sich nicht nur zahlreiche deutsche Käufer des MacBook Pro, sondern auch Apple-Kunden in anderen europäischen Ländern betroffen. Offenbar handelt es sich in der Mehrheit um sogenannte „Buildt to Order“-Bestellungen (BTO), die den Kundenwünschen entsprechend in Asien konfiguriert werden. In der Standardausführung hat Apple das neue MacBook Pro zum Verkaufsstart direkt aus Tschechien verschickt.