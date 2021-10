4 USB-C-Ports: Neuer Satechi-Hub bringt zusätzliche Anschlüsse

In einen freien USB-C-Port gesteckt, bietet das 4-Port USB-C Hub vier Einsteckmöglichkeiten an, die alle auch eine Datenübertragung unterstützten. Einschränkungen müssen natürlich dennoch in Kauf genommen werden. So unterstützen die zusätzlichen USB-C-Ports weder eine Videoausgabe noch das Pass-Through-Laden von Peripheriegeräten.

Insert

You are going to send email to