macOS-Malware will Passwörter und persönliche Daten klauen

Die von Apple in macOS integrierten Sicherheitsmaßnahmen sorgen immerhin dafür, dass derartige Angriffe nicht ohne die Interaktion mit dem Nutzer möglich sind. Die Malware benötigt erweiterte Zugriffsrechte und will den Nutzer mit einer gefälschten Systemmeldung zur Eingabe seines Kennworts bewegen.

Die Entwickler der Schadsoftware verfolgen dabei ein mittlerweile populäres Geschäft und bieten ihrerseits die Produktentwicklung als kostenpflichtige Dienstleistung an, während ihre gleichermaßen kriminellen Kunden versuchen, mithilfe der Software an Kryptoguthaben und Nutzerdaten zu gelangen. Konkret ist in der Analyse die Rede davon, dass der macOS-Stealer verschiedene Webbrowser ausspäht und dabei beispielsweise automatisch ausgefüllte Formularfelder, Passwörter, Cookies, Informationen zu Krypto-Wallets und Kreditkartendaten sammelt, um die Daten dann an einen Server der Angreifer zu übertragen.

