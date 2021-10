macOS-Funktionen zur Speicherverwaltung kennen und verstehen

Auch macOS Monterey verfügt über verschiedene Funktionen zur Speicherverwaltung, die sich über das Apfelmenü in der linken oberen Bildschirmecke und dort über den Bereich „Über diesen Mac“ erreichen lassen. Wenn man sich die Anschaffung zusätzlicher Software sparen will, aber dennoch gerne ein wenig Unterstützung diesbezüglich in Anspruch nimmt, lohnt sich zumindest ein Blick auf diesen Funktionsbereich.

Abhängig vom Rechnertyp wird euch im Infofenster „Über diesen Mac“ teils auch ein Reiter mit dem Namen „Speicher“ angezeigt. Hier findet ihr aber nur Informationen zu dem in diesem Rechner verbauten Arbeitsspeicher. Um die erweiterten Speicherinfos einzusehen, müsst ihr nicht wie Apple sagt auf „Speicher“, sondern auf den Reiter „Festplatten“ klicken. Von dort aus könnt ihr über die Option „Verwalten“ die Speicherverwaltungsfunktionen von macOS starten.

Von hier an heißt es nun grundsätzlich aufgepasst. Ein falscher Mausklick kann nicht nur unerwünschten Datenverlust bedeuten, sondern auch dazu führen, dass ungewollt persönliche Daten von euch in Apples iCloud landen. Damit verbunden riskiert ihr auch, dass euer vorhandener iCloud-Speicher nicht mehr ausreicht. Lest als alles doppelt genau und vertraut nicht blind auf alles, was Apple hier empfiehlt.

„In iCloud speichern“

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt: Aber wenn ihr die Option „In iCloud speichern“ öffnet, sind hier alle Optionen automatisch angewählt. Mit Drücken der Eingabetaste würdet ihr nun veranlassen, dass neben den iMessage-Nachrichten auch eure Fotos sowie alle auf dem Schreibtisch und im Ordner „Dokumente“ gespeicherten Daten in die iCloud geladen werden.

Wir raten hier dazu, hier erstmal auf „Abbrechen“ und klicken, um anschließend und unter Berücksichtigung der damit verbundenen Kosten für entsprechenden Platz in der iCloud ganz genau zu prüfen, welche Optionen hier tatsächlich nötig beziehungsweise erwünscht sind. Ohnehin scheinen uns die Einstellungen „iCloud“ im Bereich der persönlichen Apple-ID in den Systemeinstellungen besser dazu geeignet, diese Optionen zu verwalten.

Speicher optimieren

Unter diesem Menüpunkt könnt ihr eigentlich nichts falsch machen. Mit einem Klick auf „Optimieren“ sorgt ihr dafür, dass bereits angesehene Filme und TV-Sendungen von Apple vom Mac entfernt werden. Bei Bedarf könnt ihr die Titel jederzeit wieder über die TV-App laden.

Papierkorb automatisch leeren

Die Funktion „Papierkorb automatisch leeren“ kann praktisch sein, muss aber auch zu eurer Arbeitsweise passen. Wenn ihr euch sicher seid, dass ihr Dateien nicht mehr braucht, die länger als 30 Tage im Papierkorb liegen, könnt ihr diese Option aktivieren.

Chaos reduzieren

„Chaos reduzieren“ ist wohl die mächtigste der hier vorhandenen Funktionen. Das Fenster bietet euch die Möglichkeit, schnell und gezielt jene Objekte aufzustöbern, die außergewöhnlich viel Speicher belegen. Besonders hilfreich ist dabei die Möglichkeit, gezielt nach großen Dateien zu suchen oder nach Downloads, nicht unterstützten Apps oder Containern zu suchen.

Die in diesem Fenster angezeigten Dateien könnt ihr euch entweder im Finder anzeigen lassen, oder direkt über die Funktion zur Speicheroptimierung löschen.