macOS-Tipp: Apps, Dateien und Ordner im Finder anheften

Ein kurzer Hinweis, der auch einigen langjährigen Mac-Anwendern noch unbekannt sein dürfte: In der Titelleiste der Dateiverwaltung Finder könnt ihr Querverweise auf beliebige Applikationen, Dateien und Verzeichnisse anheften und habt diese so in jedem neu geöffneten Finder-Fenster zum Schnellzugriff parat.

In der Titelleiste angeheftet: Ein Verzeichnis und eine Datei

Ablegen lassen sich ausgewählte Dateien und Verzeichnisse dabei kinderleicht: Ihr wählt lediglich eine Datei oder einen Ordner aus, haltet die Command-Taste gedrückt und legt diese per Drag-and-Drop in der Titelleiste des geöffneten Finder-Fensters ab.

Drag-and-Drop mit gedrückter Command-Taste

So in der Titelleiste abgelegt, dienen die Dateien und Verzeichnisse als Verknüpfung zum Original-Objekt und öffnen die verlinkten Ordner beziehungsweise Dateien nach einem Mausklick. Um in der Titelleiste abgelegte Objekte wieder zu entfernen, müsst ihr diese, ebenfalls mit gedrückter Command-Taste, einfach per Drag and Drop aus der Titelleiste herausziehen.

Neben Dateien und Verzeichnissen lassen sich auch Applikationen in der Titelleiste des Finders ablegen. Die hier angehefteten Anwendungen können ihrerseits dann per Drag and Drop mit beliebigen Dateien gefüttert werden und versorgen euch so mit einer Art Dock in der Titelleiste des Finder-Fensters, in das ihr häufig genutzte Applikationen ablegen könnt, um so jederzeit schnell auf diese zugreifen zu können.

Auch für Mac-Applikationen

Auch bei den Applikationen gilt, was auch auf die Dateien und Ordner zutrifft: aus der Titelleiste entfernen lassen sich diese per Drag and Drop. Mit gleichzeitig gedrückter Command-Taste.

Grundsätzlich gilt dabei: Angeheftete Dateien, Anwendungen und Verzeichnisse warten in jedem neu geöffneten Finder-Fenster auf euch und beschränken sich nicht auf das Quellverzeichnis, in dem ihr die Änderungen vorgenommen habt.