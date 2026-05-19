macOS 27 läuft nur noch auf Macs mit Apple-Prozessor?

Mit macOS 27 dürfte Apple endgültig den Schlussstrich unter die Intel-Ära auf dem Mac ziehen. Das neue Betriebssystem wird voraussichtlich zur WWDC26 vorgestellt und soll erstmals ausschließlich auf Macs mit Apple-Prozessor laufen.

Neben einem iMac sollen auch Modelle des MacBook Pro kein macOS 27 erhalten.

Ganz überraschend kommt dieser Schritt nicht. Apple hatte bereits im vergangenen Jahr angekündigt, dass macOS 26 Tahoe die letzte Systemversion mit Intel-Unterstützung sein wird. Mit macOS 27 fallen damit auch die letzten vier Intel-Macs aus der Liste der unterstützten Geräte.

Betroffen sind das MacBook Pro mit 16 Zoll aus dem Jahr 2019, das MacBook Pro mit 13 Zoll aus dem Jahr 2020 mit vier Thunderbolt-3-Anschlüssen, der iMac von 2020 sowie der Mac Pro von 2019. Diese Modelle gehören aktuell noch zu den wenigen Intel-Rechnern, die macOS Tahoe offiziell installieren können.

Apple Silicon wird zur Pflicht

Für Besitzer eines Macs mit M1-Chip oder neuer dürfte sich dagegen nichts ändern. Es gilt als unwahrscheinlich, dass Apple mit macOS 27 bereits erste Apple-Silicon-Modelle ausmustert. Die offizielle Kompatibilitätsliste wird Apple aber erst zur Vorstellung des Systems veröffentlichen.

Der Wechsel ist mehr als nur eine normale Streichung älterer Hardware. Apple hatte den Umstieg auf eigene Prozessoren 2020 angekündigt und 2023 mit dem Mac Pro abgeschlossen. Seither liefen Intel-Macs noch mit, während neue Funktionen zunehmend auf Apple Silicon zugeschnitten wurden.

Sicherheitsupdates laufen weiter

Das Ende neuer macOS-Hauptversionen bedeutet nicht automatisch, dass die betroffenen Macs sofort unsicher werden. Apple hatte bereits erklärt, dass Intel-Macs noch für einen begrenzten Zeitraum Sicherheitsupdates erhalten sollen. Neue Funktionen, größere Designänderungen und künftige KI-Funktionen bleiben dann aber den Macs mit Apple-Prozessor vorbehalten.

Die WWDC26 beginnt am 8. Juni. Dann wird Apple neben iOS 27 auch macOS 27 vorstellen und die endgültige Geräteliste veröffentlichen.