macOS 27 beendet Intel-Support
macOS 27 läuft nur noch auf Macs mit Apple-Prozessor?
Mit macOS 27 dürfte Apple endgültig den Schlussstrich unter die Intel-Ära auf dem Mac ziehen. Das neue Betriebssystem wird voraussichtlich zur WWDC26 vorgestellt und soll erstmals ausschließlich auf Macs mit Apple-Prozessor laufen.
Neben einem iMac sollen auch Modelle des MacBook Pro kein macOS 27 erhalten.
Ganz überraschend kommt dieser Schritt nicht. Apple hatte bereits im vergangenen Jahr angekündigt, dass macOS 26 Tahoe die letzte Systemversion mit Intel-Unterstützung sein wird. Mit macOS 27 fallen damit auch die letzten vier Intel-Macs aus der Liste der unterstützten Geräte.
Betroffen sind das MacBook Pro mit 16 Zoll aus dem Jahr 2019, das MacBook Pro mit 13 Zoll aus dem Jahr 2020 mit vier Thunderbolt-3-Anschlüssen, der iMac von 2020 sowie der Mac Pro von 2019. Diese Modelle gehören aktuell noch zu den wenigen Intel-Rechnern, die macOS Tahoe offiziell installieren können.
Apple Silicon wird zur Pflicht
Für Besitzer eines Macs mit M1-Chip oder neuer dürfte sich dagegen nichts ändern. Es gilt als unwahrscheinlich, dass Apple mit macOS 27 bereits erste Apple-Silicon-Modelle ausmustert. Die offizielle Kompatibilitätsliste wird Apple aber erst zur Vorstellung des Systems veröffentlichen.
Der Wechsel ist mehr als nur eine normale Streichung älterer Hardware. Apple hatte den Umstieg auf eigene Prozessoren 2020 angekündigt und 2023 mit dem Mac Pro abgeschlossen. Seither liefen Intel-Macs noch mit, während neue Funktionen zunehmend auf Apple Silicon zugeschnitten wurden.
Sicherheitsupdates laufen weiter
Das Ende neuer macOS-Hauptversionen bedeutet nicht automatisch, dass die betroffenen Macs sofort unsicher werden. Apple hatte bereits erklärt, dass Intel-Macs noch für einen begrenzten Zeitraum Sicherheitsupdates erhalten sollen. Neue Funktionen, größere Designänderungen und künftige KI-Funktionen bleiben dann aber den Macs mit Apple-Prozessor vorbehalten.
Die WWDC26 beginnt am 8. Juni. Dann wird Apple neben iOS 27 auch macOS 27 vorstellen und die endgültige Geräteliste veröffentlichen.
Könnt ihr bitte den Satzbau in der Überschrift anpassen? Klingt wie 1:1 aus dem Englischen übersetzt. Danke!
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Da fällt mir nur ein „for years to come“ …
Was sind 6 Jahre in diesem Zusammenhang?
Ist ja nett, dass es noch Sicherheitsupdates gibt, ABER, wenn die Apps nur noch gegen macOS 27 entwickelt werden, um Liquid Glass und Metal Engine zu verwenden, dann laufen diese nicht mehr auf Intel‑Geräten. Das ist jetzt schon so, wenn man rein für macOS 26 entwickelt. Die älteren Macs, welche nur noch mit macOS <26 laufen, können solche Apps nicht mehr starten.
So war es schon immer.
Beschwer dich in dem Fall beim Entwickler, denn das ist gar nicht nötig. Man kann problemlos Apps so schreiben, dass die unter macOS 26++ Liquid Glass nutzen, davor eben nicht – tatsächlich braucht das auch gar nicht viel Aufwand, da Apple hier schon sehr viel automatisch macht.
Mich nerven schon seit zig Tage die ständigen Meldungen, das Anwendung xyz bei zukünfigten MacOS-Version nicht mehr laufen werden, weil Rosetta nicht mehr verfügbar – auch schon so ein Vorläufer darauf.
Mal sehen, ob ich langsam mein M1 MacBookPro abstosse, bevor das bei MacOS 28 vielleicht auch nicht mehr unterstützt wird, wie bei Apple ja so überlich, bevor der Preis für Gebrauchte wegbricht.
Hier das gleiche.
Das Problem ist, dass ich eine dieser Intel-only-Apps tatsächlich jeden Tag benutze, diese aber nicht mehr gepflegt wird bzw. gar nicht mehr im App Store angeboten wird und es auch keine Alternativen für Mac OS gibt.
Also muss das alte Intel-MBP bis auf weiteres noch zusätzlich mitlaufen.
Du überlegst ein völlig funktionsfähiges Gerät jetzt zu verkaufen, weil ein OS Update im Herbst 2027 möglicherweise nicht mehr funktionieren könnte und dadurch irgendwann später einmal 2028 ff. der Support für genutzte Software enden könnte? Ziemlich viel Konjunktiv für ein über 5 Jahre altes Gerät.
Ich habe ein MacBook Pro (M1 Pro) von 2021 und ein MacBook Air M4 von 2025. Die Geräte sind fast auf demselben Leistungsniveau und insbesondere bei Dingen die lokalen LLMs ist das ältere MacBook Pro auch eine ganze Ecke schneller.
Würde mich wundern, wenn Apple die M1 Geräte (zumindest die mit Pro Chip) in den nächsten 2-3 Jahren in Rente schickt.
Ja, mich würde das auch stark wundern, hätte zumindest keine Leistungsgründe. Wobei du natürlich einen M1 Pro mit Base M4 vergleichst. M1 vs M4 ist schon ein deutlicher Unterschied.
ein OS Update im Herbst 2027???
macOS 27 wird voraussichtlich im Herbst 2026 erscheinen!
Weil der Vor-Poster von macOS 28 spricht, das dürfte dann Herbst 2027 erscheinen.
Ja das ist tatsächlich ein Problem. Nutze u.a. PhotoX und werde das Programm dann wohl nicht mehr verwenden können und muss mich nach Alternativen umschauen.
Rosetta wird wohl frühestens mit macOS 28, also Ende nächstes Jahr, wegfallen. Möglicherweise auch nicht, falls Apple ausreichend Feedback bekommt, dass noch viele Intel-Apps im Einsatz sind und Rosetta weiterhin nötig ist.
D.h. Du hast es zumindest teilweise selbst in der Hand, wie schnell Rosetta wegfällt: nutzte die Feedback-Möglichkeiten die Apple bietet, und teile Apple mit, warum du Rosetta noch weiter benötigst. Wenn das ausreichend viele andere Nutzer tun, bleibt Rosette ggfs länger erhalten.
Warum erst mit Version 28? Aktuell zeigt MacOS 26 Meldungen an das die Intel Apps mit der nächsten MacOS Version nicht mehr funktionieren werden.
@Ben
Weil,Apple das so sagt. Siehe https://support.apple.com/de-de/102527
Super lauf dem Dokument ist Rosetta ja weiterhin im System darf aber nur noch für einige Ausnahmen genutzt werden. Ich hatte gehofft das der „Ballast“ dann rausfliegt…
Ich verstehe auch nicht warum die Meldungen in MacOS dann vom nächsten OS sprechen. Aber vielleicht fallen noch andere Funktionen weg, die diese Apps nutzen.
Danke für den Tipp. Dann werde ich meinen Intel-Mac-mini schön wegpacken und in 2-3 Jahren bei guten Preisen bei eBay anbieten.
Die Frage ist: Wie lange wurden diese Intel Macs denn verkauft? Also was wäre denn der späteste Zeitpunkt eines Erwerbs und somit die kürzeste Unterstützung mit Updates gewesen?
Eine Internetsuchmaschine kann dir bei der Antwort helfen.
Das war’s dann mit Apple. Mitbewerber wir kommen
Bin mit 2 Geräten betroffen (Mac mini und Mac Book pro) .. das Problem ist bei mir ein generell anders, seit 20 Jahren? Immer windows parallel auf dem MacBook gehabt, 2 Geräte mitnehmen ist nicht.. da wird dann wohl gerade der Mac Notebook in Zukunft wegfallen.