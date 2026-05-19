Alexa+ erstellt jetzt eigene Podcasts auf Zuruf

Amazon erweitert Alexa+ um eine Funktion, die zeigt, wohin sich Sprachassistenten entwickeln könnten. Mit „Alexa Podcasts“ kann die KI-Assistentin auf Zuruf eigene Podcast-Folgen zu fast beliebigen Themen erstellen. Hierzulande ist die neue Funktion vorerst allerdings noch nicht verfügbar.

Nutzer nennen Alexa+ ein Thema, etwa die Geschichte Roms, aktuelle Musiktrends oder ein neues Hobby. Alexa erstellt daraus zunächst eine kurze Übersicht der geplanten Inhalte. Anschließend lassen sich Länge und Ausrichtung noch anpassen, bevor die eigentliche Podcast-Folge mit KI-generierten Stimmen erzeugt wird.

Amazon versteht das Angebot nicht als Ersatz für klassische Podcasts, sondern als persönliche Audio-Erklärung auf Abruf. Statt nach einer passenden Folge zu suchen, lässt man sich eine eigene Episode zu genau dem Thema erstellen, das gerade interessiert. Die fertigen Inhalte sollen auf Echo-Show-Geräten und in der Alexa-App bereitstehen.

Vorerst nur in den USA

Wichtig ist die Einschränkung: Alexa Podcasts steht derzeit nur Alexa+-Kunden in den USA zur Verfügung. Auch wenn Alexa+ inzwischen in Deutschland gestartet ist, gehört die Podcast-Funktion bislang nicht zum hiesigen Funktionsumfang. Das ist nicht ungewöhnlich. Amazon rollt neue Alexa+-Funktionen schrittweise aus und testet viele Neuerungen zuerst in den Vereinigten Staaten.

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Ausblick auf die neue Alexa

Für die generierten Episoden greift Alexa+ laut Amazon auf Inhalte von mehr als 200 Nachrichten- und Medienpartnern zurück. Genannt werden unter anderem Associated Press, Reuters, Washington Post, TIME, Forbes, Business Insider, Politico, USA Today sowie Publikationen von Condé Nast, Hearst und Vox.

Ob das am Ende wirklich nützlich ist, hängt stark von Qualität, Quellenlage und Transparenz ab. Eine KI-generierte Podcast-Folge kann praktisch sein, wenn man sich schnell in ein Thema einhören will. Sie muss aber klar erkennen lassen, woher die Informationen stammen und wo die Grenzen automatischer Zusammenfassungen liegen.