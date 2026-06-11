macOS 27 verbessert Unterstützung für Ultrawide-Monitore

Apple widmet sich mit macOS 27 Golden Gate einem Thema, das viele Mac-Nutzer mit externen Monitoren seit Jahren beschäftigt. Ultrawide-Displays sollen mit dem kommenden Systemupdate besser unterstützt werden. Auf der macOS-27-Vorschauseite spricht Apple ausdrücklich von höheren Auflösungen auf Ultrawide-Monitoren, etwa 5K bei 120 Hz.

Mehrere Displays oder doch nur ein großes?

Die Änderung klingt zunächst unspektakulär, dürfte aber im Alltag aber für viele Schreibtisch-Setups relevant sein. Gerade breite 21:9- oder 32:9-Monitore waren am Mac bislang nicht immer so unkompliziert wie an Windows-Rechnern. Je nach Modell, Kabel, Dock und Anschluss standen nicht alle Auflösungen oder Bildwiederholraten zuverlässig zur Verfügung.

Mit macOS 27 will Apple hier nachbessern. Das Unternehmen nennt als Beispiel höhere Auflösungen auf Ultrawide-Displays, darunter 5K bei 120 Hz. Damit könnten besonders breite Monitore künftig schärfer und flüssiger angesteuert werden, sofern auch der jeweilige Mac, das Display und die verwendete Verbindung mitspielen.

5K bei 120 Hz als Beispiel

Ultrawide-Monitore ersetzen häufig zwei nebeneinanderstehende Displays und bieten entsprechend viel Platz für Browser, Mail, Schnittprogramme, Tabellen oder mehrere App-Fenster. Wunder sollte man dennoch nicht erwarten. Apple verspricht keine pauschale Lösung für jedes exotische Display.

Beispielsweise das Samsung Odyssey G9 ist ein 49-Zoll-Display mit 5K-Auflösung.

Dennoch bleiben weiterhin die technischen Grenzen von Monitor, Mac, HDMI, Thunderbolt, USB-C-Dock oder Adapter. Wer heute schon mit einem bestimmten Ultrawide-Setup kämpft, sollte also abwarten, ob die gewünschte Kombination in der Praxis tatsächlich besser funktioniert.

Auch Display-Anordnungen bleiben erhalten

Eine zweite kleine, aber praktische Verbesserung betrifft die Display-Anordnung. Apple schreibt, dass sich macOS 27 merken soll, wie angeschlossene Monitore angeordnet waren. Wer das MacBook regelmäßig vom Schreibtisch trennt und später wieder an Dock oder Monitor anschließt, muss die Bildschirmpositionen also im besten Fall nicht mehr neu sortieren. macOS 27 Golden Gate erscheint im Herbst.