Ein Monitor, zwei Rechner: UGREEN-Schalter für USB-C und DisplayPort günstiger

Wer am Schreibtisch regelmäßig zwischen MacBook und Desktop-Rechner wechselt, kennt das Problem: Ein guter Monitor ist vorhanden, aber ständig Kabel umzustecken nervt. Eine vergleichsweise günstige Lösung bietet aktuell der UGREEN DisplayPort-USB-C-Switch, der bei Amazon derzeit für 22,30 Euro erhältlich ist.

Das kleine Zubehör nimmt zwei Bildquellen entgegen und gibt das Signal an einen Monitor weiter. Auf der Eingangsseite stehen ein DisplayPort-1.4-Anschluss und ein USB-C-Anschluss bereit, auf der Ausgangsseite ein weiterer DisplayPort-Anschluss. Gedacht ist das etwa für ein Setup mit Desktop-PC per DisplayPort und MacBook per USB-C.

Der Wechsel zwischen beiden Geräten erfolgt per Taste am Gehäuse. UGREEN nennt als maximale Auflösung 8K bei 60 Hz. Alternativ werden auch 4K bei 240 Hz, 4K bei 120 Hz und 4K bei 60 Hz unterstützt.

UGREEN DisplayPort USB C Switch aktuell im Angebot

Kein vollständiger KVM-Switch

Allerdings sollte man dabei unbedingt beachten, dass es hierbei um keinen vollständiger KVM-Switch für Monitor, Tastatur, Maus und USB-Zubehör handelt. Der UGREEN-Schalter kümmert sich nur um das Bildsignal. Tastatur, Maus, Webcam oder externe Laufwerke müssen also separat gelöst werden, etwa über Bluetooth, einen USB-Switch oder ein Dock.

Gerade für Mac-Nutzer kann das trotzdem reichen. Viele verwenden ohnehin Magic Keyboard, Magic Trackpad oder eine Bluetooth-Maus, die sich zwischen Geräten umschalten lassen. Dann fehlt am Ende oft nur noch eine einfache Lösung für den Monitor.

Für MacBook und Desktop-Setups

UGREEN nennt neben Windows und Linux auch macOS als kompatible Plattform. Der Switch arbeitet Plug-and-play und wird per USB-C mit Strom versorgt. Zusätzlich weist der Hersteller darauf hin, dass die komplette Signalkette zur gewünschten Auflösung passen muss. Für 8K oder hohe 4K-Bildraten müssen also auch Mac, PC, Monitor und Kabel entsprechend geeignet sein.

Eine Einschränkung sollte man ebenfalls kennen: Der Switch arbeitet nicht bidirektional. Er ist also dafür gedacht, zwei Quellen auf einen Monitor zu schalten, nicht umgekehrt einen Rechner auf zwei Monitore zu verteilen. Außerdem weist UGREEN darauf hin, dass die Nintendo Switch 2 derzeit nicht unterstützt wird, während sich andere Konsolen ohne Probleme anschließen lassen.