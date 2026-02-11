Time Capsule: Bald keine Time-Machine-Backups mehr möglich

Ursprünglich wollte Apple die Möglichkeit, Netzwerklaufwerke vom Typ Time Capsule als Ziel für Time-Machine-Backups zu verwenden, bereits im vergangenen Jahr mit der Einführung von macOS 26 Tahoe beenden. Offenbar hat sich der Hersteller dann aber dazu entschlossen, die Umstellung aufzuschieben. Mit macOS 27 dürfte im Herbst jedoch endgültig Schluss damit sein.

Ein konkretes Datum für das Ende der Time-Capsule-Unterstützung will Apple zwar weiterhin nicht nennen, diesbezüglich ausgegebene Warnmeldungen sprechen aber eine eindeutige Sprache. Wer weiterhin eine Time Capsule in Betrieb und als Ziel für Time-Machine-Backups konfiguriert hat, erhält die Mitteilung, dass dies von der nächsten Hauptversion von macOS nicht mehr unterstützt wird. Dabei dürfte es sich um das für diesen Herbst erwartete macOS 27 handeln.

Bild: Danke Andreas

Während sich bereits vorhandene Time-Machine-Setups mit einer Time Capsule als Ziel bislang weiterhin verwenden lassen, muss man erste Einschränkungen jetzt schon hinnehmen. Als neues Speicherziel für diese Datensicherungen mit den Bordmitteln von macOS kann man eine Time Capsule allerdings nicht konfigurieren. Time Machine setzt hierbei inzwischen zwingend voraus, dass das Ziellaufwerk APFS-formatiert ist, dem 2016 eingeführten Nachfolger von HFS+. Die Time-Capsule-Laufwerke unterstützen jedoch maximal HFS+.

Workaround als begrenzte Übergangslösung

Der Entwickler Howard Oakley hat sich ausführlicher mit den technischen Details auseinandergesetzt und beschreibt in seinem Blog auch einen Workaround, mit dessen Hilfe sich HFS+-Laufwerke weiterhin für Time Machine konfigurieren lassen. Grundsätzlich muss man sich aber darauf einstellen, dass hier von Herbst an endgültig Schluss ist.

Apple hat die Time Capsule als Kombination aus WLAN-Router und Netzwerkspeicher in der Zeit von 2008 bis 2018 angeboten. Bis heute finden sich noch zahlreiche der damals nicht gerade günstigen, aber auch sehr hochwertigen Geräte in Gebrauch.