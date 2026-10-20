Mit der kommenden Softwareversion 27.2 macht Apple zwei neue Funktionen auch auf bisherigen HomePod-Modellen verfügbar, die letzte Woche gemeinsam mit der zweiten Generation des HomePod mini vorgestellt wurden. Neben neuen Lichteffekten gehört dazu die Möglichkeit, die berührungsempfindliche Oberfläche der Lautsprecher abzuschalten.

Die neue Software liegt inzwischen als Release Candidate vor und kann von Teilnehmern an Apples Betaprogramm installiert werden. Die Freigabe für alle Nutzer dürfte in Kürze folgen. Neben der neuen HomePod-Software wird für die Funktionserweiterung auch iOS 27.2 mit der neuen Home-App vorausgesetzt.

Neue Lichteffekte für den HomePod

Mit der Funktion „Sound-Leuchten“ erweitert Apple die Lichteffekte auf der Oberseite des HomePod. Die farbigen Animationen sollen sich an die laufende Musikwiedergabe anpassen und dabei unter anderem auf Bässe und Höhen reagieren. Auch die Farben des jeweiligen Albumcovers werden bei der Darstellung berücksichtigt.

Die Lichteffekte beschränken sich laut Apple nicht auf die Musikwiedergabe. Auch für Hintergrundgeräusche wie Regen stehen passende Animationen zur Verfügung. „Sound-Leuchten“ wird sowohl für den HomePod mini als auch für neuere Modelle des großen HomePod verfügbar sein.

Berührungssteuerung lässt sich abschalten

Die zweite Neuerung dürfte für manche HomePod-Besitzer im Alltag deutlich praktischer sein. Apple ermöglicht es künftig, die berührungsempfindliche Oberfläche der HomePod-Lautsprecher vollständig zu deaktivieren. Damit lässt sich verhindern, dass der HomePod versehentlich bedient wird, etwa wenn man beim Vorbeigehen die Oberseite des Lautsprechers berührt. Über Siri oder die Home-App lässt sich der Lautsprecher weiterhin bedienen.

Die Sperren der Touch-Bedienung wird auch auf älteren HomePod-mini-Modellen und dem großen HomePod unterstützt. Lediglich die erste Generation des HomePod bleibt außen vor.

Beide Neuerungen finden sich nach dem Update in den HomePod-Einstellungen. Dort lassen sich die Lichteffekte und die Berührungssteuerung unabhängig voneinander konfigurieren.