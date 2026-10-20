Funktionen auch für ältere Geräte
Sound-Leuchten und Touch-Sperre auch für ältere HomePods
Mit der kommenden Softwareversion 27.2 macht Apple zwei neue Funktionen auch auf bisherigen HomePod-Modellen verfügbar, die letzte Woche gemeinsam mit der zweiten Generation des HomePod mini vorgestellt wurden. Neben neuen Lichteffekten gehört dazu die Möglichkeit, die berührungsempfindliche Oberfläche der Lautsprecher abzuschalten.
Die neue Software liegt inzwischen als Release Candidate vor und kann von Teilnehmern an Apples Betaprogramm installiert werden. Die Freigabe für alle Nutzer dürfte in Kürze folgen. Neben der neuen HomePod-Software wird für die Funktionserweiterung auch iOS 27.2 mit der neuen Home-App vorausgesetzt.
Neue Lichteffekte für den HomePod
Mit der Funktion „Sound-Leuchten“ erweitert Apple die Lichteffekte auf der Oberseite des HomePod. Die farbigen Animationen sollen sich an die laufende Musikwiedergabe anpassen und dabei unter anderem auf Bässe und Höhen reagieren. Auch die Farben des jeweiligen Albumcovers werden bei der Darstellung berücksichtigt.
Die Lichteffekte beschränken sich laut Apple nicht auf die Musikwiedergabe. Auch für Hintergrundgeräusche wie Regen stehen passende Animationen zur Verfügung. „Sound-Leuchten“ wird sowohl für den HomePod mini als auch für neuere Modelle des großen HomePod verfügbar sein.
Berührungssteuerung lässt sich abschalten
Die zweite Neuerung dürfte für manche HomePod-Besitzer im Alltag deutlich praktischer sein. Apple ermöglicht es künftig, die berührungsempfindliche Oberfläche der HomePod-Lautsprecher vollständig zu deaktivieren. Damit lässt sich verhindern, dass der HomePod versehentlich bedient wird, etwa wenn man beim Vorbeigehen die Oberseite des Lautsprechers berührt. Über Siri oder die Home-App lässt sich der Lautsprecher weiterhin bedienen.
Die Sperren der Touch-Bedienung wird auch auf älteren HomePod-mini-Modellen und dem großen HomePod unterstützt. Lediglich die erste Generation des HomePod bleibt außen vor.
Beide Neuerungen finden sich nach dem Update in den HomePod-Einstellungen. Dort lassen sich die Lichteffekte und die Berührungssteuerung unabhängig voneinander konfigurieren.
Den Screen zu sperren ist gut, vor allem da die Minis da gerne Phantomeingaben haben
Ja, passiert bei mir auch manchmal.
Wieder dem Phantom Touch, hoffe es hilft den Betroffenen.
Schon wider?
Ich hoffe eher das Apple den Fehler zwischen zeitlich behoben hat.
Ich musste schmunzeln, Darth ;)
Hatte ich ehrlich gesagt noch nie. Läuft alles einwandfrei, auch ohne Sperre.
Habe einen HomePod mini mit Phantom Touch und es hilft tatsächlich!
Das sind doch mal gute Nachrichten!
Das wäre ja ein Traum…
Hat schon jemand positive Rückmeldung bzgl. Des Phantom touch beim ersten mini ?
Der dan gerne mal mitten in der Nacht einfach Musik bei voller Lautstärke spielt ?
Hilft das abschalten des touch hierbei ?
Also bei mir hat er bisher noch keine Musik von selbst gestartet und ich habe ihn seit gestern Abend wieder aktiv.
Da wird nach unzähligen Monaten des Schweigens endlich gehandelt. Aber nicht etwa so gelöst dass die ganzen Phantom Touch Mülleimer mit Hardwaredefekt eingesammelt oder ausgetauscht werden. Nein, man liefert eine Softwarelösung mit der man den Hardwaredefekt ausschalten kann. Und alle so „Yeah“ … kannst du dir nicht ausdenken.
Apple wird Dir sicherlich gerne gegen Bezahlung das Touchmodul austauschen. Ist natürlich völlig uninteressant wenn man außerhalb der Garantie ist. Da ist es doch wunderbar wenn man das Problem softwareseitig lösen kann.
Man kann nun kritisieren dass diese Lösung erst so spät kommt nachdem es die Probleme ja schon sehr lange gibt und die Option es abzuschalten bereits lange und oft in diversen Foren gefordert wurde. Die Alternative war nun Mal nur die Geräte selbst zu öffnen und die Stecker zu ziehen. Was ist nun besser?
Schade aber auch. Ich habe in jedem Raum den großen HomePod der ersten Gen. Die bunte Beleuchtung will ich überhaupt nicht haben, aber die Touch Steuerung zu sperren wäre gerade beim putzen überaus sinnvoll direkt von Anfang an gewesen und dürfte eigentlich kein Hexenwerk sein, das auch bei dem alten Modell anzubieten. Hier soll scheinbar wieder nur der Neukauf gefördert werden, indem so eine simple Funktion vorenthalten künstlich wird. Vermutlich wäre es sogar einfacher gewesen das auf alle FW auszurollen, anstatt zu differenzieren…
Den Screen sperren ist super. Unsere Katzen aktivieren die leider manchmal und dann wird mitten in der Nacht Musik abgespielt. Aber leider nicht für Gen. 1….
Aber für Gen Katz
Warum das Abschalten des Bedienfeld nicht beim großen HomePod der 1. Gen. Das hat doch nichts mit der fehlenden Leistung des verbauten Chips zu tun wie Angeblich bei SiriAI sondern nur der Marketing-Sturheit von Apple weil man den HomePod der ersten Generation ausmustern möchte und die Kunden zum Neukaufen zwingen.
Außerdem 2. Generation im Klang nicht so toll und eine Evtl. 3. Generation 2027 da darf man noch gar nicht über den Preis nachdenken!
6x HomePod der 1. Gen. Über die Jahre angeschafft und nun zum Ökologischen Umweltfreundlichen Elektroschrott und 6 neue mal nebenbei kaufen für schlappe 2200€.
Und das mal abgesehen von meinem iMac 2019 mit i9 und meinem MacBook Pro von 2019.
Ihr habt sie ja nicht mehr alle bei Apple.
Und für die jahrelange Treue bei mir schon 17 Jahre gibt’s beim Neukaufen als kleines Extra noch einen fetten Preisaufschlag .
Ich glaube Apple hat bei mir das Ende der Fahnenstange erreicht.
Euch allen noch eine schöne Woche.