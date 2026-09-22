Stufenanzeige kehrt zurück
macOS 27.2: Apple überarbeitet Lautstärke- und Helligkeitsanzeige
Apple hat letzte Nacht die jeweils zweite Vorabversion von iOS 27.2 und macOS Golden Gate 27.2 veröffentlicht. Die damit verbundenen Neuerungen halten sich bislang in Grenzen. Eine Änderung an der Benutzeroberfläche dürfte insbesondere erfahrenen Mac-Nutzern bekannt vorkommen. Apple hat die Einblendungen überarbeitet, die beim Verändern der Lautstärke und der Bildschirmhelligkeit über die entsprechenden Funktionstasten der Mac-Tastatur erscheinen.
Alte Stufenanzeige kehrt zurück
Apple kehrt dabei ein Stück weit zu einer Darstellung zurück, die aus früheren macOS-Versionen bekannt ist. Anstelle des unter macOS 27.0 noch vorhandenen durchgehenden Balkens zeigt macOS die eingestellte Lautstärke beziehungsweise Helligkeit in der neuen Beta wieder in einzelnen Segmenten an. Dadurch lassen sich die einzelnen Stufen deutlicher voneinander unterscheiden.
Mit der neuen Umsetzung kehrt Apple allerdings nicht vollständig zum vorherigen Design zurück, sondern kombiniert das alte Konzept mit der aktuellen Liquid-Glass-Oberfläche. Gerade bei solchen Details erinnert die Gestaltung an die vor 26 Jahren vorgestellte Aqua-Benutzeroberfläche des Mac-Betriebssystems erinnert.
Größere Symbole und neue Position
Bislang wurden die schwebenden Anzeigen von Symbolen an beiden Enden eingerahmt. In macOS 27.2 setzt Apple stattdessen auf ein einzelnes und größeres Symbol, das links neben dem Balken angezeigt wird.
Auch die Position der Einblendung kann sich ändern. Befindet sich das zugehörige Symbol für Lautstärke oder Helligkeit dauerhaft in der Menüleiste, erscheint die Anzeige beim Betätigen der entsprechenden Taste direkt darunter und nicht mehr am Bildschirmrand.
Feinere Abstufung weiterhin möglich
In diesem Zusammenhang sei auch an eine weniger bekannte macOS-Funktion erinnert: Die regulären Schritte bei der Änderung von Helligkeit und Lautstärke lassen sich jeweils nochmal in vier kleinere Stufen unterteilen. Dafür müssen beim Verändern der Werte lediglich die Umschalt- und Alt-Taste gedrückt gehalten werden. Die kleineren Stufen werden dann ebenfalls auf dem Bildschirm dargestellt.
Bin noch auf MacOS Sequoia, weil es mittlerweile bugfrei bei mir läuft. Wie sind die Erfahrungen mit MacOS 27? Kann ich ein Update auf einem Produktivsystem riskieren? :D
Ja klar, bestes Betriebsystem seit Jahren. Einen M Prozessor vorausgesetzt!
Schon in der Beta lief bei mir in der Firma alles Bug frei. :)
Abwarten, ich habe es gemacht und habe drei Fälle beim Support offen.
– Musik App ohne Apple Musik aber mit 20.000 Titel in der eigenen Bibliothek mit Music Match:
Beim Aufruf sich unendlich drehendes Rad.
~/Library/Caches/com.apple.Music/ löschen
~/Library/Preferences/com.apple.Music.plist löschen
Papierkorb löschen
Ab- und anmelden
Dadurch gehen nur die Darstellungsformen verloren, unter Anzeige neu einstellen.
Immer wieder und nervend.
– Doc: Darstellung der Ordner in Form Fächer, z.B. Downloads „in finder aufrufen“ funktioniert nicht.
– Fotos Papierkorb „Alle lösche“, in Verbindung mit Family Probleme, ausser man klickt die Fotos einzeln an oder Darstellung „nur“ eigene Bilder.
Bestimmt nich viele andere.
– Manchmal beim überschreiben einer Datei trotzdem nicht überschreiben und den gleichen Datei mit zusätzlich „2“ am Dateinamen speichern. Recht selten.
„Bestimmt noch viele andere Bugs“
Passiert auch an neu erstelltem Test User, im sicheren Mode oder an einem anderen Mac.
Ich hatte Tahoe auch ausgelassen, auf meinem M4 Mini, nur auf meinem M1 Mini installiert. Da lief es anfangs deutlich schlechter als Sequoia weswegen ich das nicht auf meinem M4er installiert hatte. Nach und nach wurde es auf dem M1er besser, und als Golden Gate kam, hatte ich es zuerst auf dem M1er installiert, und es lief sehr sauber. Ich wollte auch keine 2 Versionen hinten dran sein, also habe ich den M4er auch auf Golden Gate gebracht, und es nicht bereut. Läuft bei mir hier genauso flüssig und sauber wie zuvor Sequoia.
Die Lautstärke und Helligkeitsanzeigen gehören wieder in die Mitte unten. Gerade bei grösseren Bildschirmen muss man nach Oben Rechts schielen. Einfach nicht ergonomisch.
Frage: Geht das mit der feineren Abstufung auch unter iOS und iPadOS?
Rocket science „Lautstärkeregler“.