macOS 27.2: Apple überarbeitet Lautstärke- und Helligkeitsanzeige

Apple hat letzte Nacht die jeweils zweite Vorabversion von iOS 27.2 und macOS Golden Gate 27.2 veröffentlicht. Die damit verbundenen Neuerungen halten sich bislang in Grenzen. Eine Änderung an der Benutzeroberfläche dürfte insbesondere erfahrenen Mac-Nutzern bekannt vorkommen. Apple hat die Einblendungen überarbeitet, die beim Verändern der Lautstärke und der Bildschirmhelligkeit über die entsprechenden Funktionstasten der Mac-Tastatur erscheinen.

Alte Stufenanzeige kehrt zurück

Apple kehrt dabei ein Stück weit zu einer Darstellung zurück, die aus früheren macOS-Versionen bekannt ist. Anstelle des unter macOS 27.0 noch vorhandenen durchgehenden Balkens zeigt macOS die eingestellte Lautstärke beziehungsweise Helligkeit in der neuen Beta wieder in einzelnen Segmenten an. Dadurch lassen sich die einzelnen Stufen deutlicher voneinander unterscheiden.

Mit der neuen Umsetzung kehrt Apple allerdings nicht vollständig zum vorherigen Design zurück, sondern kombiniert das alte Konzept mit der aktuellen Liquid-Glass-Oberfläche. Gerade bei solchen Details erinnert die Gestaltung an die vor 26 Jahren vorgestellte Aqua-Benutzeroberfläche des Mac-Betriebssystems erinnert.

Größere Symbole und neue Position

Bislang wurden die schwebenden Anzeigen von Symbolen an beiden Enden eingerahmt. In macOS 27.2 setzt Apple stattdessen auf ein einzelnes und größeres Symbol, das links neben dem Balken angezeigt wird.

Auch die Position der Einblendung kann sich ändern. Befindet sich das zugehörige Symbol für Lautstärke oder Helligkeit dauerhaft in der Menüleiste, erscheint die Anzeige beim Betätigen der entsprechenden Taste direkt darunter und nicht mehr am Bildschirmrand.

Feinere Abstufung weiterhin möglich

In diesem Zusammenhang sei auch an eine weniger bekannte macOS-Funktion erinnert: Die regulären Schritte bei der Änderung von Helligkeit und Lautstärke lassen sich jeweils nochmal in vier kleinere Stufen unterteilen. Dafür müssen beim Verändern der Werte lediglich die Umschalt- und Alt-Taste gedrückt gehalten werden. Die kleineren Stufen werden dann ebenfalls auf dem Bildschirm dargestellt.