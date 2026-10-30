macOS 27.2: Apple entfernt Rosetta nicht mehr automatisch

Apple hat mit macOS 27.2 eine Änderung vorgenommen, die besonders Nutzern älterer Mac-Software zugutekommt. Die Übersetzungstechnologie Rosetta, mit der Intel-Anwendungen auf Macs mit Apple-Prozessoren ausgeführt werden können, wird bei der Aktualisierung auf macOS 27 nicht mehr automatisch entfernt. Damit korrigiert Apple eine Entscheidung, die seit der Veröffentlichung von macOS Golden Gate für Verunsicherung gesorgt hatte.

Wir hatten bereits im Juni darüber berichtet, dass Apple mit macOS 27 vorhandene Rosetta-Installationen entfernt. Betroffene Anwendungen konnten dadurch zunächst nicht mehr ausgeführt werden. Zwar ließ sich die benötigte Komponente weiterhin nachinstallieren, doch nicht jeder Nutzer dürfte den Zusammenhang zwischen dem Systemupdate und plötzlich streikender Software erkannt haben. Auch wird nicht immer ein entsprechender Hinweis ausgespielt.

Für manche Nutzer kommt die Korrektur zu spät

Wie ärgerlich solche Kompatibilitätsprobleme sein können, habe ich selbst erlebt. Mein Drucker verweigerte unter macOS 27 aufgrund eines inkompatiblen (Intel-)Treibers den Dienst. Zwischenzeitlich hatte ich mich schon damit abgefunden, das eigentlich funktionsfähige Gerät ersetzen zu müssen – nach nur 11 Monaten.

Erst mithilfe von „Vibe Coding“ gelang es mir, einen passenden Treiber zu erstellen und den Drucker zum Laufen zu bringen. Seitdem druckt das Gerät wieder problemlos. Damit ließ sich die Ursache eindeutig auf die fehlende Rosetta-Unterstützung zurückführen. Andere Nutzer hätten in einer vergleichbaren Situation womöglich längst ein neues Gerät gekauft.

Der Abschied von Intel-Apps bleibt beschlossen

Die Anpassung mit macOS 27.2 bedeutet ausdrücklich nicht, dass Apple seine langfristigen Pläne geändert hat. Rosetta bleibt unter macOS 27 vollständig nutzbar. Mit macOS 28 soll die allgemeine Unterstützung für Intel-Anwendungen jedoch enden. Eine Ausnahme plant Apple lediglich für bestimmte ältere Spiele, die weiterhin auf Intel-Komponenten angewiesen sind.

Wer bereits auf macOS 27 aktualisiert hat und dabei Rosetta verloren hat, erhält die Komponente durch die neue Änderung nicht automatisch zurück. Sie lässt sich bei Bedarf weiterhin nachinstallieren.

In den Systemeinstellungen von macOS 27 können Nutzer unter „Allgemein“ und „Info“ nachsehen, welche Anwendungen noch Intel-Code verwenden. Auch Erweiterungen und Hilfsprogramme können betroffen sein.

Apples Korrektur ist deshalb willkommen, beseitigt aber nur einen Teil des Problems. Langfristig bleiben Nutzer auf aktualisierte Anwendungen und Treiber angewiesen. Gerade bei älterer Hardware, für die Hersteller keinen Support mehr anbieten, kann das zum vorzeitigen Ende eigentlich funktionierender Geräte führen.