Knapp 100 Neuzugänge
Prime Video im November: „Blade Runner 2099“ und „Ringe der Macht“
Amazon hat für den November knapp 100 Film- und Serienstarts angekündigt, auf die man im Rahmen von Prime Video zugreifen kann. Dabei wird nicht nur der Backkatalog kräftig erweitert, sondern der Videodienst hat vom kommenden Monat an auch wieder verschiedene neue Exklusivinhalte und Originalproduktionen im Programm.
Blade Runner 2099
Zu den Highlights bei Prime Video im November zählt definitiv „Blade Runner 2099“. Die Miniserie startet am 25. November. Fünfzig Jahre nach Blade Runner 2049 entdeckt eine frühere Flüchtige, die inzwischen als Blade Runner arbeitet, ein brisantes Geheimnis. Mit dabei sind Michelle Yeoh, Hunter Schafer, Dimitri Abold und Lewis Gribben. Ridley Scott, der Regisseur des Originals, ist Teil des Executive-Producer-Teams.
Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht
Bereits vom 11. November an gibt es bei Prime Video die dritte Staffel von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ zu sehen. Neu dabei ist Jamie Campbell Bower als Galadriels Ehemann Celeborn. Die Handlung setzt einige Jahre nach Staffel zwei ein. Während der Konflikt zwischen Elben und Sauron eskaliert, arbeitet dieser an der Erschaffung des Einen Rings, mit dem er die Herrschaft über Mittelerde erlangen will.
Perfekte Lügner
Der spanische Thriller „Perfekte Lügner“ startet am 20. November bei Prime Video. In der Serie von Regisseur Jesús Colmenar („Haus des Geldes“) versucht Jude Derry an einer Eliteuniversität den Tod ihres Bruders aufzuklären will. Dafür sucht sie die Nähe einflussreicher Brüder und gerät in ein Geflecht aus Intrigen, Geheimnissen und gefährlichen Beziehungen.
Muhammad Ali und Madden
Bereits am 4. November startet mit „The Greatest“, die erste autorisierte fiktionale Serie über das Leben von Muhammad Ali bei Prime Video. Vom 18. November an zeichnet der Filme „Madsen“ das Leben von John Madden nach, der als Trainer den Super Bowl gewann, später als Football-Kommentator bekannt wurde und dem Videospiel Madden NFL seinen Namen gab.
Serienstarts bei Prime Video im November
Ab 4. November
- The Greatest – Original – Staffel 1
Ab 6. November 2026
- Campus Drivers – Original – Staffel 1
- Devils’ Crest – Original – Staffel 1
Ab 11. November 2026
- Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht – Original – Staffel 3
Ab 16. November 2026
- Desperate Housewives – Staffel 1-8
Ab 20. November 2026
- Plein – Family. Business. Dreams. – Exclusive – Staffel 1
Ab 25. November 2026
- Blade Runner 2099 – Original – Staffel 1
Ab 27. November 2026
- Alan Carr’s Great Big Bucket List – Original – Staffel 1
Ab 30. November 2026
- The Boy Who Stole Billions? – Original – Staffel 1
Filmstarts bei Prime Video im November
Ab 1. November
- Agent Cody Banks
- Agent Cody Banks 2 – Mission London
- Be Cool
- Botschafter der Angst
- Das Geheimnis des Weihnachtsrings
- Das Wunder von Manhattan
- Delta Force
- Der letzte Tango in Paris
- Der rosarote Panther (1963)
- Der rosarote Panther (2006)
- Der rosarote Panther 2
- Der Stadtneurotiker
- Die Familie Stone – Verloben verboten!
- Ein Schuss im Dunkeln
- Gretel & Hänsel – Ein Märchen neu erzählt
- Hot Tub – Der Whirlpool … ist ’ne verdammte Zeitmaschine
- Hängt ihn höher
- In der Hitze der Nacht
- Manche mögen's heiß
- Meerjungfrauen küssen besser
- PAW Patrol: Der Kinofilm
- Schnappt Shorty
- Sissi
- Sissi – Die junge Kaiserin
- Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin
- Soul Plane
- Species
- SpongeBob Schwammkopf: Schwamm aus dem Wasser
- Tank Girl
- The Signal (2014)
- The Wolf Of Snow Hollow
- Valley Girl (2020)
- Verdammt, die Zombies kommen
- Versprochen ist versprochen
- WarGames – Kriegsspiele
- Weihnachten bei den Louds
- Winter Castle 2 – Eine winterliche Liebe
- Yoroi
Ab 2. November 2026
Ab 3. November 2026
Ab 4. November 2026
Ab 5. November 2026
Ab 6. November 2026
Ab 10. November 2026
Ab 13. November 2026
Ab 14. November 2026
Ab 15. November 2026
- Black Bag – Doppeltes Spiel – Exclusive
- Ein Bachelor zu Weihnachten
- Liebe braucht keine Ferien
- Mission: Mäusejagd – Chaos unterm Weihnachtsbaum – Exclusive
- Paddington
- Paddington 2
- Rugrats in Paris – Der Film
- Was Frauen wollen
- Weihnachten wie noch nie – Exclusive
Ab 16. November 2026
Ab 17. November 2026
Ab 18. November 2026
Ab 19. November 2026
- Asterix & Obelix – Im Auftrag Ihrer Majestät
- Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks
- Batman Begins
- Batman v Superman: Dawn of Justice