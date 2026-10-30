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Knapp 100 Neuzugänge

Prime Video im November: „Blade Runner 2099“ und „Ringe der Macht“
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Amazon hat für den November knapp 100 Film- und Serienstarts angekündigt, auf die man im Rahmen von Prime Video zugreifen kann. Dabei wird nicht nur der Backkatalog kräftig erweitert, sondern der Videodienst hat vom kommenden Monat an auch wieder verschiedene neue Exklusivinhalte und Originalproduktionen im Programm.

Blade Runner 2099

Zu den Highlights bei Prime Video im November zählt definitiv „Blade Runner 2099“. Die Miniserie startet am 25. November. Fünfzig Jahre nach Blade Runner 2049 entdeckt eine frühere Flüchtige, die inzwischen als Blade Runner arbeitet, ein brisantes Geheimnis. Mit dabei sind Michelle Yeoh, Hunter Schafer, Dimitri Abold und Lewis Gribben. Ridley Scott, der Regisseur des Originals, ist Teil des Executive-Producer-Teams.

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht

Bereits vom 11. November an gibt es bei Prime Video die dritte Staffel von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ zu sehen. Neu dabei ist Jamie Campbell Bower als Galadriels Ehemann Celeborn. Die Handlung setzt einige Jahre nach Staffel zwei ein. Während der Konflikt zwischen Elben und Sauron eskaliert, arbeitet dieser an der Erschaffung des Einen Rings, mit dem er die Herrschaft über Mittelerde erlangen will.

Perfekte Lügner

Der spanische Thriller „Perfekte Lügner“ startet am 20. November bei Prime Video. In der Serie von Regisseur Jesús Colmenar („Haus des Geldes“) versucht Jude Derry an einer Eliteuniversität den Tod ihres Bruders aufzuklären will. Dafür sucht sie die Nähe einflussreicher Brüder und gerät in ein Geflecht aus Intrigen, Geheimnissen und gefährlichen Beziehungen.

Muhammad Ali und Madden

Bereits am 4. November startet mit „The Greatest“, die erste autorisierte fiktionale Serie über das Leben von Muhammad Ali bei Prime Video. Vom 18. November an zeichnet der Filme „Madsen“ das Leben von John Madden nach, der als Trainer den Super Bowl gewann, später als Football-Kommentator bekannt wurde und dem Videospiel Madden NFL seinen Namen gab.

Serienstarts bei Prime Video im November

Ab 4. November

Ab 6. November 2026

Ab 11. November 2026

Ab 16. November 2026

Ab 20. November 2026

  • Plein – Family. Business. Dreams. – Exclusive – Staffel 1

Ab 25. November 2026

Ab 27. November 2026

  • Alan Carr’s Great Big Bucket List – Original – Staffel 1

Ab 30. November 2026

Filmstarts bei Prime Video im November

Ab 1. November

Ab 2. November 2026

Ab 3. November 2026

Ab 4. November 2026

Ab 5. November 2026

Ab 6. November 2026

Ab 10. November 2026

Ab 13. November 2026

Ab 14. November 2026

Ab 15. November 2026

Ab 16. November 2026

Ab 17. November 2026

Ab 18. November 2026

Ab 19. November 2026

Ab 20. November 2026

Ab 23. November 2026

Ab 24. November 2026

Ab 26. November 2026

Ab 27. November 2026

Ab 28. November 2026

Ab 30. November 2026
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30. Okt. 2026 um 12:30 Uhr von Chris Fehler gefunden?


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