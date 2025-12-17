macOS 26.2: MiniPlayer in Apple Music überarbeitet

In Apples Musik-Anwendung könnt ihr mal wieder die Tastenkombination Alt + Command + M abfeuern, erst recht wenn ihr das Update auf macOS 26.2 berets hinter euch habt. Apple hat hier sichtbare Anpassungen an der Musik-App vorgenommen und den sogenannten MiniPlayer optisch überarbeitet. Dieser wurde nun auch an das sogenannte „Liquid Glass“-Design angepasst.

Parallel dazu erweitert Apple die Podcasts App um automatisch erzeugte Kapitel, die die Navigation innerhalb längerer Episoden erleichtern sollen.

Neuer MiniPlayer für Apple Music

Der MiniPlayer von Apple Music erhält mit macOS 26.2 ein klareres Erscheinungsbild. Transparente Flächen, weichere Kanten und stärker reduzierte Bedienelemente orientieren sich an den aktuellen Designlinien von macOS. Ziel ist es, die Wiedergabesteuerung dauerhaft im Blick zu behalten, ohne andere Arbeitsinhalte zu überlagern. Der MiniPlayer lässt sich weiterhin frei auf dem Bildschirm platzieren und bleibt auch bei paralleler Nutzung anderer Programme sichtbar.

Neu ist die stärkere Fokussierung auf das Albumcover, das nun auch in kleineren Ansichten prominent dargestellt wird. In der Praxis nimmt der MiniPlayer damit jedoch weiterhin relativ viel Platz ein, insbesondere wenn das Cover eingeblendet ist.

Eine noch kompaktere Darstellungsoption bietet Apple bislang nicht an. Die grundlegende Bedienung mit Play, Pause, Titelwechsel und Fortschrittsanzeige bleibt unverändert und bewusst schlicht gehalten.

Podcasts-App ergänzt automatische Kapitel

Neben Apple Music profitiert auch die Podcasts-App von funktionalen Erweiterungen. Mit macOS 26.2 führt Apple automatisch erzeugte Kapitel ein, selbst dann, wenn der jeweilige Podcast keine eigenen Zeitmarken mitliefert. Die Anwendung analysiert den Episodeninhalt und teilt ihn in thematische Abschnitte auf, die direkt angesteuert werden können.

Für Nutzer bedeutet dies eine schnellere Orientierung innerhalb längerer Sendungen. Bestimmte Gesprächsteile lassen sich gezielt auswählen, ohne die gesamte Folge durchsuchen zu müssen. Die Funktion arbeitet vollständig im Hintergrund und erfordert keine Anpassungen durch die Podcast-Anbieter.

Apple setzt damit stärker auf automatisierte Auswertung, um den Zugriff auf Inhalte komfortabler zu gestalten.