ifun.de — Apple News seit 2001. 45 387 Artikel

Auch Apple Music an Bord

ChatGPT App-Store startet mit mehr als 50 Anwendungen
Artikel auf Mastodon teilen.
13 Kommentare 13

Gestern haben wir darüber berichtet, dass die ChatGPT-Macher OpenAI vorübergehend die Ankündigung einer Apple-Music-Integration online hatten. Jetzt ist klar, dass dieser Hinweis einfach nur zu früh gekommen ist. Der ChatGPT App-Store ist nun offiziell gestartet und Apple Music ist eine der dort neu verfügbaren Anwendungen.

Neben Apple Music finden sich dort bereits bekannte Integrationen wie Spotify und Adobe Photoshop sowie eine stattliche Anzahl weiterer Apps. Insgesamt zählen wir zum Start deutlich mehr als 50 Anwendungen. OpenAI hat gestern Entwickler dazu aufgerufen, ihre Apps einzureichen. Somit dürfte sich die Anzahl der direkt in die KI integrierten Anwendungen noch deutlich erweitern.

Chatgpt App Store

OpenAI baut ChatGPT auf diese Weise mehr zu einer eigenständigen Plattform aus. Das KI-System hat schon bei der Vorstellung von Integrationen wie Adobe Photoshop oder Adobe Acrobat bewiesen, dass es deutlich mehr kann, als demgegenüber fast schon banal wirkende textbasierte Aufgaben zu verrichten.

Musikempfehlungen und Wiedergabelisten

Mithilfe der ChatGPT-Integration von Apple Music kann man auf den kompletten Musikkatalog von Apple zugreifen. Nutzer erhalten damit die Möglichkeit, innerhalb des Chats nach Titeln, Künstlern, Alben und Playlists zu suchen sowie neue Musik zu entdecken und Wiedergabelisten zusammenzustellen.

Chatgpt Apple Music

Ohne laufendes Abonnement ist lediglich das Anhören von kurzen Musikausschnitten möglich. Wer für Apple Music bezahlt, kann gefundene Inhalte zudem direkt zur eigenen Mediathek hinzufügen.

Mit der ChatGPT-Integration von Spotify bieten sich vergleichbare Möglichkeiten. Auch hier ist die Verwendung mit und ohne Abonnement möglich. Premium-Nutzer können beispielsweise besondere Stimmungen oder Anlässe beschreiben und darauf abgestimmte Playlists erstellen lassen, bei denen auch ihr bisheriges Hörverhalten berücksichtigt wird.

OpenTable sucht und reserviert Restaurants

Auch diverse weitere der im App Store von ChatGPT verfügbaren Anwendungen sind definitiv einen Blick wert.

Chatgpt Opentable

OpenTable verspricht beispielsweise, dass man damit komfortabel Restaurants direkt aus dem Chat heraus finden und reservieren kann. Nutzer haben die Möglichkeit, Datum, Uhrzeit und Ort festzulegen und erhalten daraufhin verfügbare Optionen. Angaben zu Küche, Preisniveau oder Atmosphäre sollen dabei helfen, möglichst passende Vorschläge zu erhalten.
18. Dez. 2025 um 06:53 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    13 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Wir machen das Ding mächtiger und gleichzeitig uns vulnerabler und transparenter.

    Ich persönlich halte es für wenig sinnvoll alle Eier in ein Körbchen zu legen.

  • Seit Tagen „stottert“ ChatGPT im Sprachmodus. Lässt sich so fast gar nicht mehr nutzen, weil die Antworten durch ständige Unterbrechungen gestört sind.

  • HutchinsonHatch

    So groß ist der Druck noch nicht OpenAI meinen kompletten Zugriff auf mein Apple Music zu geben.

    Hoffentlich kommt Apples KI bald auch um die Ecke mit einer weiteren Integration in deren eigenen Dienste. Auch wenn die im Endeffekt auf ChatGPT aufsetzt. Aber dann vermutlich (hoffentlich) anonym und nicht mit ChatGPT Account.

    Andererseits man macht sich ja, ab nächstes Jahre, sowieso komplett „nackig“, wenn man in das Land einreist.

  • Vielleicht klappt es dann mit tollen Playlisten.
    Spotify hat so viele tolle Listen für jeden Geschmack und jedes Event.
    Bei Apple ist das so mittel.

  • Gerade mit Apple Music getestet. ChatGPT hat keinen direkten Zugriff auf die persönliche Mediathek, sondern hat nur sehr eingeschränkte Berechtigungen:

    ChatGPT: Ich sehe trotzdem nicht deine komplette persönliche Mediathek.
    Apple erlaubt mir kein „Durchstöbern deiner Library“, sondern nur:
    • Titel suchen & matchen
    • prüfen, ob einzelne Songs bei dir bereits in der Mediathek sind
    • dir konkrete Apple-Music-Links bauen

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45387 Artikel in den vergangenen 8822 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven