ChatGPT App-Store startet mit mehr als 50 Anwendungen

Gestern haben wir darüber berichtet, dass die ChatGPT-Macher OpenAI vorübergehend die Ankündigung einer Apple-Music-Integration online hatten. Jetzt ist klar, dass dieser Hinweis einfach nur zu früh gekommen ist. Der ChatGPT App-Store ist nun offiziell gestartet und Apple Music ist eine der dort neu verfügbaren Anwendungen.

Neben Apple Music finden sich dort bereits bekannte Integrationen wie Spotify und Adobe Photoshop sowie eine stattliche Anzahl weiterer Apps. Insgesamt zählen wir zum Start deutlich mehr als 50 Anwendungen. OpenAI hat gestern Entwickler dazu aufgerufen, ihre Apps einzureichen. Somit dürfte sich die Anzahl der direkt in die KI integrierten Anwendungen noch deutlich erweitern.

OpenAI baut ChatGPT auf diese Weise mehr zu einer eigenständigen Plattform aus. Das KI-System hat schon bei der Vorstellung von Integrationen wie Adobe Photoshop oder Adobe Acrobat bewiesen, dass es deutlich mehr kann, als demgegenüber fast schon banal wirkende textbasierte Aufgaben zu verrichten.

Musikempfehlungen und Wiedergabelisten

Mithilfe der ChatGPT-Integration von Apple Music kann man auf den kompletten Musikkatalog von Apple zugreifen. Nutzer erhalten damit die Möglichkeit, innerhalb des Chats nach Titeln, Künstlern, Alben und Playlists zu suchen sowie neue Musik zu entdecken und Wiedergabelisten zusammenzustellen.

Ohne laufendes Abonnement ist lediglich das Anhören von kurzen Musikausschnitten möglich. Wer für Apple Music bezahlt, kann gefundene Inhalte zudem direkt zur eigenen Mediathek hinzufügen.

Mit der ChatGPT-Integration von Spotify bieten sich vergleichbare Möglichkeiten. Auch hier ist die Verwendung mit und ohne Abonnement möglich. Premium-Nutzer können beispielsweise besondere Stimmungen oder Anlässe beschreiben und darauf abgestimmte Playlists erstellen lassen, bei denen auch ihr bisheriges Hörverhalten berücksichtigt wird.

OpenTable sucht und reserviert Restaurants

Auch diverse weitere der im App Store von ChatGPT verfügbaren Anwendungen sind definitiv einen Blick wert.

OpenTable verspricht beispielsweise, dass man damit komfortabel Restaurants direkt aus dem Chat heraus finden und reservieren kann. Nutzer haben die Möglichkeit, Datum, Uhrzeit und Ort festzulegen und erhalten daraufhin verfügbare Optionen. Angaben zu Küche, Preisniveau oder Atmosphäre sollen dabei helfen, möglichst passende Vorschläge zu erhalten.