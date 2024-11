macOS 15.2 bringt Wetterinformationen in die Menüleiste

Über die vergangenen Jahre hinweg haben wir vermutlich eine zweistellige Anzahl verschiedenster Wetter-Apps für die Mac-Menüleiste vorgestellt. Jetzt mischt Apple selbst in diesem Bereich mit. Mit der zunächst nur für Entwickler verfügbaren neuen Vorabversion von macOS Sequoia 15.2 kann man sich selbst eine einfache Anwendung für diesen Zweck „zusammenbauen“.

Die Wetter-Anzeige für die Menüleiste lässt sich in macOS 15.2 über den Bereich „Kontrollzentrum“ in den Systemeinstellungen aktivieren. In der Folge wird dann automatisch ein Symbol für die Wetterverhältnisse am aktuellen Ort sowie die dort momentan gemessene Temperatur angezeigt.

Zu viel dürft ihr von dieser Wetter-Integration allerdings nicht erwarten. Es stehen keinerlei Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung, sondern seht ihr in der Menüleiste stets die Werte für den aktuellen Ort. Klappt man das Menü auf, dann kommen mehr Details wie etwa die prognostizierte Höchst- und Tiefsttemperatur für den aktuellen Tag sowie eine Vorschau für die nächsten vier Stunden hinzu.

Ein schneller Blick auf die Wetterverhältnisse an anderen Orten ist immerhin insofern möglich, dass die in der Wetter-App festgelegten Favoriten in dem Ausklappmenü ebenfalls mit angezeigt werden und man direkt auf diese Einträge klicken kann, um die Wetter-App mit umfassenderen Voraussagen zu diesen Orten zu öffnen.

Apple-Vorhersagen inzwischen deutlich besser

Die Qualität der Wettervorhersagen für Deutschland hat sich über die Zeit hinweg deutlich verbessert. Apple setzt jetzt auf einen Mix aus verschiedenen internationalen Datenquellen. Aus Deutschland ist hier der Deutsche Wetterdienst mit an Bord. Die Prognosen werden wohl zumindest teilweise durch eigene Informationen ergänzt. Benutzer von Apples Wetter-Anwendungen haben die Möglichkeit, über die etwas ungeschickt benannte Funktion „Problem melden“ Korrekturen und Informationen zu ihrem eigenen Wetterempfinden am aktuellen Ort mitzuteilen.