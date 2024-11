Mac mini schon vor Verkaufsstart mit Preisnachlass

Der Rabatt ist nicht besonders groß, aber die Aktion ist zumindest bemerkenswert. Amazon bietet den neuen Mac mini bereits vor seinem offiziellem Verkaufsstart mit Preisnachlass an. Abhängig von der gewählten Konfiguration kann man hier zwischen 25 und 30 Euro sparen. Den Preisnachlass gibt es im Rahmen der „Vorbestellen-Preisgarantie“ von Amazon. Der Versender garantiert, dass man beim Versand des Geräts den niedrigsten Preis zwischen dem Zeitpunkt der Vorbestellung und dem Erscheinungs- beziehungsweise Erstauslieferungsdatum erhält.

Das Lieferdatum ist hier allerdings der Knackpunkt. Amazon nennt zwar den Freitag als offizielles Erscheinungsdatum des Rechners, kann aber vor diesem Datum keine konkreten Informationen zur tatsächlichen Verfügbarkeit nennen und somit auch keinen konkreten Liefertermin angeben.

Bei Apple fast vergriffen

Mittlerweile lässt sich der Mac mini allerdings auch bei Apple (fast) nicht mehr für diesen Freitag bestellen. Die im Apple Store angegebenen Lieferzeiten bewegen sich je nach Modell zwischen dem 18. und 27. November. Es sei denn, ihr entscheidet euch für das weiterhin kurzfristig verfügbare Topmodell mit Apples M4-Pro-Prozessor an Bord.

Eine weitere Ausnahme ist die Bestellung zur Abholung in einem Apple Store. Auf diese Weise kann man sich bei Apple zumindest mancherorts noch für Freitag eines der mit einem einfachen M4-Prozessor ausgestatteten neuen Modelle des Rechners sichern.

iPad 10 bei eBay weiter günstig

Bereits in der vergangenen Woche haben wir über die Technik-Aktion bei eBay berichtet. Mit dem Gutscheincode PRESALE bekommt man 10 Prozent Preisnachlass auf ausgewählte Artikel.

Das von uns in diesem Zusammenhang verlinkte iPad-Angebot war kurzerhand ausverkauft. Allerdings bekommt man das aktuelle iPad der 10. Generation im Rahmen der Gutscheinaktion bei eBay weiterhin deutlich günstiger als regulär. So ist das Tablet dort in der Basisversion zum Preis von 350,10 Euro verfügbar, der offizielle Apple-Preis liegt mit 399 Euro ein ganzes Stück höher.