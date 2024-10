macOS 15.1: Apple Intelligence in den USA, Fehlerbehebungen in der EU

macOS 15.1 Sequoia ist da und lässt sich in den Systemeinstellungen des Macs laden. Das jüngste Update des Mac-Betriebssystems bringt zahlreiche Neuerungen, Detailverbesserungen und Fehlerbehebungen mit sich, von denen der Großteil allerdings nicht in der Europäischen Union verfügbar ist. Dazu zählt etwa die “iPhone Mirroring”-Funktion, mit der der Bildschirm eines iPhones auf dem Mac angezeigt und gesteuert werden kann.

Apple Intelligence in den USA

Aber auch andere Apple-Intelligence-Funktionen wie die so genannten „Writing Tools“, Schreibwerkzeuge zum Umformulieren, Zusammenfassen und Kürzen von Texten, intelligente Antworten in Mail und Nachrichten, zusammengefasste Benachrichtigungen, der magische Radierer in der Fotos-App sowie die neuen Siri-Funktionen werden hierzulande bis auf weiteres nicht zur Verfügung stehen.

Das offizielle Changelog wird Apple in wenigen Minuten in diesem Support-Eintrag veröffentlichen.

Dennoch lohnt sich die Installation des Punkt-Updates wohl auch auf dem alten Kontinent, wartet Apple für gewöhnlich doch auf Updates wie das jetzt erhältliche, um Fehlerbehebungen auszuspielen, mit denen schon länger bekannte Bugs adressiert werden.

Fehlerbehebungen in der EU

Innerhalb der Europäischen Union behebt das jüngste macOS-Update auf Version 15.1 folglich vor allem Fehler in verschiedenen Bereichen des Betriebssystems. Eine Auswahl der wichtigsten behobenen Probleme haben im Folgenden für euch zusammengefasst:

Ein Problem wurde behoben, bei dem Tastenkombinationen im Dienstemenü Vorrang vor anderen Menübefehlen hatten. Bildschirmaufnahmefunktionen: Nutzer sehen jetzt weniger Dialoge, wenn sie regelmäßig Apps verwenden, bei denen sie das Risiko bereits akzeptiert haben.

Apps stürzen bei der Ausführung auf Apple-Prozessoren nicht mehr ab, wenn die DataDetection-Funktion genutzt wurde. iBooks: iBooks Author stürzt nicht mehr ab, wenn im Toolbar auf „Charts“ oder „Widgets“ geklickt wird.

iMessage- und andere Benachrichtigungen werden nun auch bei VPN-Verbindungen korrekt empfangen. Quick Look: Ein Problem, das bei älteren macOS-Versionen zu Abstürzen führte, wurde behoben.

Einige Schaltflächen in den Siri-Snippets reagierten nicht bei der Sprachsteuerung, dieses Problem wurde behoben. StoreKit: Ein Fehler bei der Abo-Erneuerung mit Angebotscodes wurde korrigiert.

TestFlight-Apps fordern nicht mehr fälschlicherweise Berechtigungen für den Zugriff auf bestimmte Daten an. Toolbars: Ein Problem, das zu Abstürzen bei der Nutzung von Toolbars führte, wurde behoben, insbesondere beim Öffnen neuer Fenster oder bei verschachtelten Navigationsleisten.

Apps stürzen nicht mehr ab, wenn bestimmte Funktionen zur Anzeige von Wörterbüchern geladen wurden. Widgets: Ein Absturzproblem bei Widgets und Szenen in älteren macOS-Versionen wurde behoben.

macOS 15.1: Apples Beipackzettel im Wortlaut