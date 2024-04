Levoit LVAC-200: Akku-Handstaubsauger ausprobiert

Stinknormale Akku-Staubsauger sind eigentlich weniger unser Thema. Den Levoit LVAC-200 haben wir vom Hersteller zum Ausprobieren bekommen, also schauen wir mal, wie sich das Gerät im Alltag schlägt.

Im Lieferumfang des LVAC-200 ist neben einer Bodendüse mit rotierender Bürste eine kleine Tierhaarbürste zum Absaugen von Polstern und dergleichen sowie eine Fugendüse enthalten. Zudem liegt eine einfache Wandhalterung bei.

Levoit LVAC-200 Lieferumfang (entschuldigt die störenden Lichteffekte)

Bei solchen Geräten nicht alltäglich ist der Punkt, dass sich der Akku einfach entnehmen lässt. Das kann einerseits den Ladevorgang vereinfachen, erleichtert aber zudem auch den Austausch und erlaubt die Verwendung von mehreren Akkus. Die Arbeit mit zwei Akkus halten wir aber eher für die Ausnahme, mit der vorhandenen Leistung kann man locker mal eben zwei oder auch drei Zimmer am Stück gründlich durchsaugen.

Für uns bietet sich ein kompakter Akku-Sauger dieser Bauart vor allem auch als Ergänzung zu einem Roboter an, mit dessen Hilfe man ab und an alles, inklusive schwer zugänglichen Stellen und der Polster ordentlich reinigen kann.

Bis zu 50 Minuten Akku-Laufzeit

Die Laufzeit des Akkus hängt stark davon ab, in welchen Modus das Gerät benutzt wird. Schaltet man die Turboleistung zu, landen wir hier bei maximal zwölf Minuten, im Standardmodus kann man mit der rotierenden Bodenbürste bis zu 30 Minuten und mit der Fugen- oder Tierhaarbürste bis zu 50 Minuten arbeiten.

Für seine Saugleistung (der Hersteller spricht von 19.000 Pascal) ist der Levoit LVAC-200 unerwartet leise, unser in die Jahre gekommener Akkusauger von Dyson macht da deutlich mehr Krach. Das Saugergebnis des LVAC-200 ist aber dennoch absolut zufriedenstellen. Wir haben hier zum Test einfach mal die Wohnung durchgesaugt, glattes Parkett oder Fliesen sind ohnehin kein Problem, als Niederflorteppich musste ein großer Fußabtreter im Eingangsbereich herhalten und die Polster- und Fugenbürsten kamen auf dem Sofa zum Einsatz.

Gute Saugleistung und einfach zu reinigen

Ein gut gefüllter Staubbehälter hat im Anschluss bestätigt, dass der Levoit zuverlässig gearbeitet und dabei nicht nur den feinen Staub aus dem Fußabtreter, sondern auch die unter dem Sofa liegenden Reste von Salzstangen nicht vergessen hat. Die Basis-Leistungsstufe war dabei übrigens absolut ausreichend. Der Turbo kam nur beim zweiten Saugen des Fußabstreifers zum Einsatz. Beim Saugen in solchen Bereichen oder in dunklen Ecken sind übrigens die „LED-Scheinwerfer“ an der Bodendüse durchaus hilfreich.

Die Rollenbürste in der Bodendüse dreht sich mit 2.500 Umdrehungen pro Minute und arbeitet mit aus Gummi und Stoff bestehenden Streifen, die unseren bisherigen Erfahrungen zufolge verlässlich arbeiten, ohne dabei als Haarmagnet zu fungieren. Sollte die Bürste dennoch mal intensiver gereinigt werden müssen, lässt sich einfach per Knopfdruck seitlich entnehmen.

Für den modularen Aufbau des Saugers gibt es ohnehin Bonuspunkte. Ebenso einfach, wie man die Seitenbürste ausbauen kann, lässt sich auch der Akku oder der kompakte, zylinderförmige Staubbehälter entnehmen. Insbesondere beim Staubbehälter ist das von Vorteil, bei Modellen der Konkurrenz muss man teilweise mit dem kompletten Handstück des Saugers zum Mülleimer laufen.

Der Levoit LVAC-200 trägt regulär ein Preisschild von 179,99 Euro, wird aber die meiste Zeit deutlich günstiger angeboten. Aktuell bezahlt man 139,99 Euro für das Gerät, was unserer Meinung nach für die gebotene Leistung absolut in Ordnung geht.