BlackBerry: Filme-Perle für Nerds demnächst bei Paramount+

Abonnenten von Paramount+ dürfen sich schon mal auf den 8. Juni freuen. Mit „BlackBerry – Klick einer Generation“ hat der Videodienst demnächst eine kleine Filmperle für Nerds im Programm.

„BlackBerry – Klick einer Generation“ erzählt die Geschichte vom Aufstieg und Fall des aus Kanada stammenden Ur-Smartphones. Der Film basiert auf dem Buch „Losing the Signal“ von Jacquie McNish und Sean Silcoff.

Geniale Idee zur richtigen Zeit

Im Jahr 1996 haben die beiden im Film von Jay Baruchel und Matt Johnson gespielten Tech-Nerds Mike Lazaridis und Douglas Fregin das entwickelt, was gemeinhin als das erste Smartphone der Welt gilt. Die Geschichte der beiden erinnert an die frühen Apple-Tage, in denen Steve Jobs und Steve Wozniak damit zu kämpfen hatten, potenzielle Kunden von der Genialität ihrer damals entwickelten Computer zu überzeugen.

Bei BlackBerry übernahm der Unternehmer Jim Balsillie nicht nur das Marketing, sondern brachte auch wichtige Verbindungen und dringend benötigtes Startkapital in das „Research in Motion“ genannte Unternehmen der beiden BlackBerry-Entwickler ein. In der Folge eroberte der BlackBerry raketenartig Marktanteile und entwickelten sich quer durch alle Branchen zu einem der wichtigsten Kommunikationsgeräte.

Das Ende des BlackBerry kam mit dem iPhone

Ruhm und Erfolg des BlackBerry waren jedoch nur zeitlich begrenzt. Allem voran waren es Steve Jobs und Apple, die 2007 mit dem iPhone aufgezeigt haben, wohin die nächste Evolutionsstufe des Smartphones führt. BlackBerry sah sich in der Folge von 2011 an mit massiven Umsatzeinbrüchen konfrontiert. 2016 hat sich BlackBerry dann entschieden, die eigenen Geräte nur noch in Lizenz herzustellen, bevor die Produktion und Entwicklung des BlackBerry vor zwei Jahren dann komplett eingestellt wurde.

Paramount+ lässt sich zum Monatspreis von 7,99 Euro nutzen. Wer den Videodienst bislang noch nicht ausprobiert hat, kann von der Möglichkeit zum sieben Tage langen kostenlosen Test Gebrauch machen. Alternativ dazu lässt sich Paramount+ über Amazon drei Monate lang für 4 Euro buchen, bevor der reguläre Preis fällig wird.