macOS 14.2.1 korrigiert Problem mit falscher Bildschirmfreigabe

Während Apple sich zum Inhalt des gestern Abend veröffentlichten Updates auf iOS 17.2.1 ausschweigt, steht für das ebenfalls neu verfügbare Mac-Update auf macOS Sonoma 14.2.1 ein Beschreibungstext zur Verfügung. Neben weiteren Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates korrigiert die Aktualisierung den Fehler, dass beim Teilen von Bildschirminhalten unter macOS Sonoma unbemerkt auch für den teilenden Nutzer nicht sichtbare Bildschirminhalte übertragen werden.

Wir haben in der vergangenen Woche über dieses Problem berichtet. Der Entwickler Craig Hockenberry hat auf diesen Umstand aufmerksam gemacht und aufgezeigt, dass im Rahmen der Bildschirmfreigabe von macOS zum Teil auch Fenster aus anderen und im Moment der Freigabe ausgeblendeten macOS-Spaces für den Empfänger der Bildschirmfreigabe sichtbar übertragen werden. Der bildschirmteilende Nutzer bemerkt davon nichts.

Apple korrigiert diesen Fehler den zum Update auf macOS Sonoma 14.2.1 veröffentlichten Informationen zufolge durch eine verbesserte Erfassung der aktuellen Benutzersession.

Apple reagiert erst auf laute Kritik

Auch wenn es positiv ist, dass Apple jetzt doch vergleichsweise schnell auf diesen Fehler reagiert hat, kommen wir bei Betrachten des gesamten Vorgangs um Kritik nicht umhin. Der Fall bestätigt einmal mehr, dass Apple allem voran auf schlechte Schlagzeilen reagiert, konkrete Nutzerprobleme und -beschwerden aber oft ignoriert.

Hockenberry hatte das jetzt behobene Problem bereits vor mehr als einem Monat unter macOS 14.1 auf regulärem Weg über Apples Feedback-Assistent gemeldet und als Antwort von Apple erhalten, dass man kein Sicherheitsproblem erkennen könne. Nachdem das Problem auch mit dem vergangene Woche veröffentlichten macOS 14.2 nicht behoben war, hat der Entwickler den Weg über die Öffentlichkeit gewählt. Das daraus resultierende Medienecho hat nun wohl zum Erfolg geführt.

macOS weiterhin mit alten und neuen Fehlern

Andere Fehler bleiben in der aktuellen Version von macOS Sonoma weiterhin vorhanden. Dazu zählt das seit Version 14.2 wieder gehäuft auftretende Problem mit verschobenen Programmfenstern nach dem Ruhezustand des Macs oder die unterschiedliche Schreibweise der Programmnamen in deren Menüs. Apple verwendet hier im deutschen macOS zum Teil Anführungszeichen, was für Probleme mit eigenen Tastaturkurzbefehlen sorgen kann.