macOS: Safari-Änderung lässt eigene Tastaturkurzbefehle ins Leere laufen

Mit macOS Sonoma 14.2 hat Apple bei verschiedenen seiner Anwendungen Änderungen vorgenommen, die negativen Einfluss auf selbst festgelegte Tastatur-Kurzbefehle haben können: In den Menübefehlen wird der Programmname jetzt in Anführungszeichen geschrieben, bisher war dies an dieser Stelle nicht der Fall.

Ein Beispiel hierfür ist Apples Webbrowser Safari. Wer hier in der Menüleiste direkt neben dem Apfelmenü auf den Menüpunkt „Safari“ klickt, stellt fest, dass der Name des Browsers in den einzelnen Befehlszeilen, zum Beispiel »Über „Safari“« oder »„Safari“ beenden« jetzt stets von Anführungszeichen eingefasst wird.

Was auf den ersten Blick wie eine eher nichtige Anpassung der Programmmenüs aussieht, hat leider jedoch direkten Einfluss auf die Möglichkeit, unter macOS eigene Tastaturkurzbefehle zu hinterlegen. In der Vergangenheit erstellte Vorgaben wie der hier von uns beschriebene Kniff, das versehentliche Schließen von Programmen zu verhindern, werden mit macOS 14.2 wirkungslos und müssen neu erstellt werden.

Ihr müsst die korrekten Anführungszeichen verwenden

Die angepassten Tastaturkurzbefehle von macOS setzen darauf, dass man den exakten Wortlaut des jeweiligen Menübefehls hinterlegt und dafür dann eine neue Tastenkombination vergibt. Ihr findet diese Option in den Systemeinstellungen im Bereich „Tastatur“ und dort dann beim Klick auf die Option „Tastaturkurzbefehle“. Unser Safari-Beispiel gehört zur Kategorie der „App-Tastaturkurzbefehle“.

Wie ins unserem Screenshot oben zu sehen, muss das Wort „Safari“ hier jetzt von deutschen Anführungszeichen eingefasst werden. Dafür genügt es dann auch nicht, Einfach davor und danach „shift + 2“ zu drücken, sondern ihr müsst anders als in einer Textverarbeitung die Kombination „alt + ^“ für das An- und „alt + shift + ^“ für das Abführungszeichen verwenden.

Umstellung eher versehentlich als bewusst

Es ist anzunehmen, dass Apple diese mit macOS 14.2 eingeführte Änderung nicht bewusst vorgenommen hat. Momentan ist bei einem Teil der Apple-Anwendungen der Programmname im Menü in Anführungszeichen gestellt, bei anderen wiederum nicht. Dementsprechend würde es uns nicht wundern, wenn Apple mit einem der nächsten Updates für macOS zur vorherigen Schreibweise zurückkehrt.