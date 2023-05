macOS 13.4 wird vor allem Fehler beheben

Nachdem Apple gestern die sogenannten Release-Candidate- oder auch RC-Versionen seiner nächsten Betriebssystem-Updates veröffentlicht hat, werden wir voraussichtlich in der kommenden Woche auch macOS 13.4 für alle Nutzer sehen. Damit verbunden kann man auch gleich für jene Mac-Nutzer Entwarnung geben, die Anwendungen wie Little Snitch oder TripMode verwenden. Der mit der letzten Beta-Version gemeldete Netzwerk-Fehler wurde in der finalen Vorabversion behoben.

I've received word from multiple testers that the Ventura 13.4 RC release fixes the Network Content Filter issue.🎉👍 https://t.co/nLox64Mu48 — Mr. Macintosh (@ClassicII_MrMac) May 9, 2023

In den Diskussionsforen von Reddit und auf Twitter veröffentlichten Nutzerberichten zufolge lassen sich die betroffenen Mac-Anwendungen unter der neuen RC-Version von macOS 13.4 wieder ganz normal verwenden und haben auch keinerlei negativen Einfluss mehr auf die generellen Netzwerkfunktionen. Allerdings kann es sein, dass die Anwendungen selbst neu installiert und eingerichtet werden müssen, wenn sie mit der vorigen Beta von macOS 13.4 verwendet wurden.

macOS 13.4. kommt mit Fehlerkorrekturen

macOS 13.4 hat für deutsche Nutzer in erste Linie verschiedene Fehlerbehebungen im Gepäck. So wird Apple zufolge ein Problem beseitigt, aufgrund dessen sich der Mac teilweise nicht über die Apple Watch entsperren lässt. Apple korrigiert darüber hinaus einen Bluetooth-Fehler, der zur Folge hatte, dass Tastaturen nach einem Neustart des Mac nur mit Verzögerung verbunden werden. Auch ein ärgerlicher Fehler im Zusammenhang mit der Bildschirmzeit-Funktion – hier wurden auf einem Gerät geänderte Einstellungen teils nicht über alle Geräte hinweg synchronisiert – soll mit macOS 13.4 der Vergangenheit angehören.

Von den von Apple offiziell genannten, mit macOS 13.4 kommenden Funktionserweiterungen profitieren deutsche Mac-Nutzer leider nicht. Beide Verbesserungen beziehen sich auf das hierzulande nicht verfügbare Angebot von Apple News, so steht dort künftig ein Sport-Feed in der Seitenleiste zur Verfügung und Nutzer des Angebots haben die Möglichkeit, schneller zu ausführlichen Ergebnis- und Termininformationen zu gelangen.