iPad mini lädt nicht: Apple untersucht Ladeprobleme von iPadOS 15.5

iPadOS 15.6 ist derzeit in Beta 5 verfügbar und befindet sich seit über 50 Tagen im Betatest. Die ungewöhnlich lange Betaphase könnte dabei durchaus mit der Fehlersuche zum beschriebenen Ladeproblem beim iPad mini zusammenhängen. Beta 5 wurde erst an diesem Dienstag zum Download bereitgestellt. Die Punkt-Aktualisierung könnte bereits in der kommenden Woche final freigegeben werden.

Insert

You are going to send email to