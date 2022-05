WD Elements SE SSD mit 1 TB als günstiges Tagesangebot

Bei der WD Elements SE handelt es sich um eine externe SSD mit kompakten Abmessungen. Das Gehäuse ist 6,5 x 6,5 x 0,9 Zentimeter klein. Der Hersteller gibt die Schreib-Lese-Geschwindigkeit mit bis zu 400 MB/s an und die Platte lässt sich sowohl am Mac als auch mit Windows-Systemen nutzen.

Der Onlinehändler Cyberport bietet im Rahmen seiner „CyberDeals“-Angebote am heutigen Donnerstag eine ausgesprochen günstige SSD an. Wer sich an der mittlerweile schon leicht antiquiert wirkenden USB-3.0-Schnittstelle nicht stört, bekommt die WD Elements SE mit 1 TB Speicher vorübergehend zum Preis von 79,90 Euro und damit rund 20 Euro günstiger als normalerweise.

