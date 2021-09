Apple Fitness+ ab Herbst mit Wintersport-Workouts, Pilates und Meditation

Möglicherweise mit etwas Zeitverzug soll es in diesem Jahr außerdem möglich werden, die Fitness+-Workouts gemeinsam mit anderen Nutzern abzuhalten. Apple setzt dabei auf seine in diesem Jahr vorgestellte und für den Herbst angekündigte SharePlay-Technologie.

Apple Fitness+ soll noch in diesem Jahr endlich auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz an den Start gehen. Zwar mit Abstrichen, denn wie wir bereits berichtet haben, müssen nicht englischsprachige Nutzer mit Untertiteln anstellen von Synchronsprechern vorlieb nehmen. Doch neu angekündigten Erweiterungen für Apple Fitness+ sollen allesamt beim Start des Angebots auch hierzulande verfügbar sein.

Insert

You are going to send email to