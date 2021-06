macOS 11.5 und iOS 14.7 in der vierten Beta-Runde

Blicken wir auf iOS beziehungsweise iPadOS, so ist die aktuell getestete siebte Unterversion durchaus eine Seltenheit. In Vergangenheit ist Apple meist mit teils deutlich weniger Updates im Laufe eines Jahres ausgekommen. Erstmals gab es gleich viele Punkt-Versionen mit der Veröffentlichung von iOS 13.7 im vergangenen Jahr. Ein Jahr zuvor war beispielsweise schon bei iOS 12.4 Schluss.

Insert

You are going to send email to