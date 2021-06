Nuki Smart Door: Haustüren bekommen Smartlock-Integration

Die elektronische Haustür soll ab Jahresende von verschiedenen Herstellern angeboten werden. Neben Branchenschwergewichten sollen auch kleinere Anbieter die Möglichkeit erhalten, die per Smartphone bedienbaren Haustüren ins Programm zu nehmen. Nuki will das für die Integration nötige Zubehör auch in kleineren Stückzahlen ausliefern.

Das HomeKit-Schließsystem von Nuki wird es künftig auch in Haustüren integriert geben. Mit „Works with Nuki“ starten die Österreicher ein Kooperationsprogramm mit Anbietern von Haustüren. Als ersten Partner hat Nuki den deutschen Hersteller WERU mit im Boot.

