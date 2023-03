Maccy merkt sich die Inhalte der Mac-Zwischenablage

Maccy ist ein noch vergleichsweise junger Manager für die Inhalte der Zwischenablage, der jetzt mit umfassenden Liste an Verbesserungen in Version 0.26 veröffentlicht wurde. In diesem Segment gibt es zwar schon eine ganze Reihe von Anwendungen, Maccy will gegenüber der Konkurrenz mit Geschwindigkeit und Effektivität punkten.

200 Objekte – oder auch mehr…

Standardmäßig sitzt Maccy in der Menüleiste des Mac und sammelt dort die während der Arbeit mit dem Rechner in die Zwischenablage kopierten Objekte – neben Text können dies auch Bilder und Dateien sein. In der Grundeinstellung merkt sich die Anwendung dabei die jeweils letzten 200 Objekte, diese Zahl lässt sich über die Einstellungen auch beliebig anpassen. Ebenso kann man vorgeben, dass Maccy beispielsweise ausschließlich kopierten Text zwischenspeichert und Dateien oder Bilder auslässt.

Der Abruf der in der Verlaufsliste von Maccy vorgehaltenen Daten kann über ein in die App integriertes Suchfenster geschehen. Hier hat der Entwicklern mit der aktuellen Version der App auch nochmal deutlich nachgebessert und erlaubt jetzt auch die Abfrage mithilfe von regulären Ausdrücken oder Sucheingaben, die automatisch erweitert werden, wenn keine direkten Treffer gefunden wurden.

Popup-Fenster zeigt Grafik-Vorschau

Als weitere bei der täglichen Nutzung von Maccy relevante Neuerung bringt das aktuelle Update eine deutlich verbesserte Vorschau der im Verlauf der Zwischenablage gespeicherten Grafiken. Das Vorschaufenster öffnet sich, sobald man mit der Maus für kurze Zeit über dem entsprechenden Eintrag verweilt. Ein Mausklick nimmt das entsprechende Objekt dagegen direkt wieder in die Zwischenablage.

Zu den wichtigsten Anpassungsoptionen von Maccy gehört die Möglichkeit, ausgewählte Anwendungen zu ignorieren. Darüber hinaus hat man die Option, die App per Kurzbefehl vorübergehend außer Betrieb zu setzen, um das Zwischenspeichern von sensiblen Daten zu verhindern. Dies muss allerdings zuvor über die Einstelllungen der App aktiviert werden.

Maccy lässt sich über die Projektseite bei GitHub kostenlos laden. Wer sich an der App erfreut und sie aktiv nutzt, sollte sich allerdings dem Entwickler gegenüber erkenntlich zeigen und Maccy entweder zu einem frei gewählten Preis über die Webseite zur App oder für 11,99 Euro im Mac App Store kaufen.