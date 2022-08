MacBook Pro: Neue Modelle mit 14 und 16 Zoll wohl ab Oktober

Kurz zur Erinnerung, der aktuelle Stand in Sachen MacBook Pro: Apple verkauft seit dem vergangenen Oktober ein MacBook Pro mit 14-Zoll-Display und ein MacBook Pro mit 16-Zoll-Display wahlweise mit Apples M1 Pro bzw. dem noch kraftvolleren M1 Max Prozessor.

New 14" and 16" MacBook Pro with new processors will enter mass production in 4Q22. Given TSMC's guidance that the 3nm will contribute revenue starting in 1H23, processors of 14" and 16" MacBook Pro models may still adopt the 5nm advanced node.

