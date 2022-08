Mac-App Filebar: Schweizer Taschenmesser für Verzeichnispfade

Rectangle, unsere Empfehlung in Sachen Fenster-Manager, kennt ihr hoffentlich schon. Jetzt hat der für Rectangle verantwortliche App-Entwickler Ryan Hanson einen neuen App-Store-Download veröffentlicht, der sich an Keyboard-Virtuosen richtet.

Die kostenlos ladbare Applikation Filebar hat Nutzer im Blick, die sich nicht mit Trackpad oder Maus durch ihr Dateisystem bewegen, sondern sich durch die Tiefen von macOS am liebsten per Tastatur, über die Eingabe von Pfaden und Verzeichnisnamen navigieren.

In Öffnen- und Speichern-Dialogen: Für genaue Pfad-Angaben im Finder

Für eben jenen Zugriff auf das Mac-Dateisystem, der sich in offenen Finder-Fenstern übrigens durch Eingabe des Tastatur-Kurzbefehls Command+Shift+G in ähnlicher Form aufrufen lässt, bietet sich nun die neue Mac-App Filebar an.

Einmal installiert und mit einem Hotkey versehen, lässt sich Filebar jederzeit aufrufen und darf dann wie eine Mischung aus Finder- und Terminal-Fenster genutzt werden. Verzeichnispfade lassen sich mit Autovervollständigung eingeben und können dann wahlweise geöffnet, gesucht oder (wenn noch nicht vorhanden) auch erstellt werden.

Durch das Gedrückthalten von zusätzlichen Tasten lassen sich zudem mehrere Schnellaktionen durchführen. So können Verzeichnispfade kopiert, geöffnet oder auch im Finder angezeigt werden. Wer sich die Vollversion von Filebar 7,99 Euro kosten lässt, kann den eingegebenen Verzeichnispfad darüber hinaus auch an das Teilen-Menü von macOS weitergeben, diesen in die Favoriten aufnehmen oder ein Terminal-Fenster mit eben jenem Pfad öffnen.

Filebar lebt in der Mac-Menüleiste, benötigt zum produktiven Einsatz den Vollzugriff auf die Festplatte und ist ein interessanter Download genau auf der Grenze zwischen den sogenannten Power-Usern, die sich häufig im Terminal rumtreiben und den unbedarften Consumern, die es gerne bunt und einfach mögen, die Tastatur aber dennoch der Maus vorziehen.