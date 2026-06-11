Touch-Mac in Sicht? Apple erweitert macOS 27 um Touch-Gesten

Apple hat keinen Touch-Mac angekündigt. macOS 27 Golden Gate enthält aber mehrere Neuerungen, die zumindest in diese Richtung zeigen. Dazu gehört eine deutlich erweiterte Touch-Bedienung über Sidecar sowie eine Geste, die man bislang vor allem von iPhone und iPad kennt: Zum Aktualisieren kann in ausgewählten Mac-Apps künftig nach unten gezogen werden.

Offiziell nennt Apple auf der Vorschauseite zu macOS 27 die neue Funktion „Swipe down to refresh“. In Apps wie Safari, Mail, News, Podcasts und Kalender soll ein Wischen nach unten genügen, um Inhalte zu aktualisieren. Das ist auf dem Mac zunächst ungewöhnlich, weil die Bedienung dort klassisch über Maus, Trackpad und Tastatur gedacht ist.

Die zweite Neuerung betrifft Sidecar. Wer ein iPad als zusätzlichen Mac-Bildschirm nutzt, konnte bislang zwar Gesten verwenden, etwa zum Scrollen oder Zoomen. Direkte Eingaben mit dem Finger waren aber nur eingeschränkt möglich. AppleInsider beschreibt nun, dass sich macOS-Apps unter macOS 27 und iPadOS 27 direkt auf dem iPad-Display antippen und bedienen lassen.

Sidecar lässt sich direkt antippen

Damit wird Sidecar deutlich näher an eine echte Touch-Oberfläche herangeführt. Buttons, Menüs, Fenster und App-Oberflächen können auf dem iPad mit dem Finger bedient werden, als würde man mit der Maus klicken. Auch Ziehen, Markieren, Scrollen und das Verändern von Fenstern soll per Finger funktionieren. Der Apple Pencil bleibt weiterhin nutzbar, ist für diese grundlegende Bedienung aber nicht mehr zwingend nötig.

Apples Ökosystem wächst mehr und mehr zusammen und teilt sich von Update zu Update mehr Features.

Pull-to-Refresh erreicht den Mac

Auch die neue Pull-to-Refresh-Geste passt in dieses Bild. Auf dem iPhone ist das Ziehen nach unten zum Aktualisieren seit Jahren selbstverständlich. Auf dem Mac ist es bisher eher ungewohnt, ergibt aber sofort Sinn, sobald ein Bildschirm direkt berührt werden kann. Natürlich lässt sich die Geste auch mit Trackpad oder Maus umsetzen, sie fühlt sich aber klar nach Touch-Logik an.

Gerüchte über ein MacBook mit Touchscreen gibt es seit längerer Zeit. macOS 27 liefert nun erstmals sichtbare Systembausteine, die zu einem solchen Gerät passen würden: Touch-Gesten, direktere Eingaben, überarbeitete Reaktionen von Bedienelementen und mehr Überschneidungen mit iPad- und iPhone-Bedienmustern.

Bis ein Mac mit Touchbedienung erscheint, bleibt Sidecar der offizielle Weg, macOS per Finger zu bedienen. Für Nutzer mit iPad und Mac ist das schon für sich genommen eine praktische Verbesserung. Für alle anderen bleibt die spannendere Frage: Baut Apple hier nur Sidecar aus oder bereitet der Konzern tatsächlich den ersten Mac mit Touchscreen vor?