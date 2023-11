MacBook Pro M3: Aufpreis für mehr RAM besser fest einplanen

Apple bietet das neue MacBook Pro in der einfachsten Ausstattung ab 1.999 Euro an. Bei der Vorstellung der mit M3-Prozessoren ausgestatteten neuen Apple-Rechner haben auch wir uns von der Tatsache blenden lassen, dass Apple den Einstiegspreis in der 14-Zoll-Klasse von 2.399 Euro auf 1.999 Euro gesenkt hat. Wer allerdings eine vernünftige Ausstattung mit Arbeitsspeicher will, kommt um die 230 Euro Aufpreis für 16 GB beim Neukauf nicht herum. Im Nachhinein lässt sich hier nämlich nichts mehr erweitern.

8 GB verursachen teils sogar Abstürze

Apple selbst vertritt die Meinung, dass man im Zusammenspiel mit den hauseigenen Prozessoren weniger Arbeitsspeicher benötigt, als dies bei traditionellen Setups beispielsweise auf Intel-Basis der Fall war. Dass dem nicht so ist, konnten wir bereits bei der ersten Generation der mit Apple-Prozessoren ausgestatteten Notebooks erleben. Viele geöffnete Browser-Tabs und auch Photoshop-Dateien geben den Rechnern durchaus zu schaffen.

Beim Kauf von Apple-Rechnern ist man schon immer besser gefahren, wenn man nach dem Motto lieber ein kleinerer Prozessor und mehr RAM ausgewählt hat. Dass dieser Leitsatz auch in der dritten Generation der Apple-Prozessoren Gültigkeit hat, hat sich bereits im Rahmen der in der vergangenen Woche veröffentlichten ersten Testberichte der neuen Geräte gezeigt. Das unten eingebettete Video will das Ganze jetzt durch den direkten Vergleich belegen und präsentiert teils frustrierende Ergebnisse. Abgesehen, dass die Variante mit 8 GB Arbeitsspeicher durchaus merklich langsamer als die Version mit 16 GB arbeitet, provoziert die niedrige RAM-Ausstattung bei der Verwendung der 3D-Software Blender sogar nachvollziehbare Abstürze.

Apple spricht von hoher Effizienz und Speicherkomprimierung

Apple bleibt dagegen weiterhin auf dem Standpunkt, dass die eigenen Systeme der Konkurrenz in Sachen RAM-Ausstattung deutlich überlegen seien und dementsprechend auch weniger benötigten. Ein MacBook Pro mit 8 GB RAM sein einem konkurrierenden System mit 16 GB ebenbürtig, da Apple seinen Speicher effizienter und in Verbindung mit Funktionen wie Speicherkomprimierung verwende. Was Apples Marketing-Chef Bob Borchers im Rahmen seiner Verteidigung der niedrigen RAM-Ausstattung der Standardmodelle des MacBook Pro M3 nicht erwähnt. Speicherkomprimierung ist schon seit Jahren eine Standardfunktion, von der auch Windows und sonstige Betriebssysteme Gebrauch machen.

Unterm Strich sollten sich Käufer eines neuen MacBook Pro gar nicht erst überlegen, ob sie den Aufpreis für 16 GB bezahlen. Hinterher lässt sich hier wie gesagt nichts mehr verändern und man darf davon ausgehen, dass sich diese Mehrkosten auch langfristig als gute Investition erweisen.