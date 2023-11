MacBook Pro M3 liefert im Vergleichstest überzeugende Leistung ab

Von morgen an sind die in der vergangenen Woche vorgestellten M3-Macs erhältlich. Mittlerweile sind auch die ersten von Apple ausgegebenen Review-Geräte im Umlauf, und wer sich für einen detaillierten Blick auf die Leistungsdaten der neuen Apple-Notebooks sucht, sollte sich eine Viertelstunde Zeit für das unten eingebettete Video nehmen – Englischkenntnisse vorausgesetzt.

The Tech Chap vergleicht die neuen MacBook-Pro-Modelle mit 14 und 16 Zoll Bildschirmgröße und einem M3-Prozessor an Bord mit einem MacBook Pro M2 und einem gut ausgestatteten Mac Studio. Ihr bekommt in diesem Zusammenhang eindrucksvolle und für die neuen Notebooks sprechende Benchmark-Ergebnisse präsentiert, darüber hinaus nimmt der Test Eigenschaften wie die Bildschirmhelligkeit, Temperaturentwicklung und Akkulaufzeit unter die Lupe. Selbst die Webcam macht einen besseren Eindruck als beim gerade mal zehn Monate alten M2-Modell.

Interessante Info am Rande: Die „Anti-Fingerabdruck-Beschichtung“ bei den teureren Macbook-Pro-Modellen in „Space Black“ findet sich nur auf der Außenseite der Geräte, innen hat Apple darauf verzichtet.

Das kleine Modell hat zu wenig RAM

Eine ausführliche, weniger technische Besprechung der neuen Einsteigerklasse des MacBook Pro hat Victoria Song verfasst. Auch hier werden die gebotenen Leistung und Akkulaufzeit als bestechend beschrieben. Achtet aber auch falls bei euch eine Kaufentscheidung bevorsteht unbedingt auf die folgenden Punkte: Das kleine MacBook Pro 14-Zoll kommt nur mit zwei anstelle von drei Thunderbolt-Anschlüssen. Während man damit vermutlich noch leben kann, ist die Basisausstattung mit 8 GB RAM auf keinen Fall eine Option.

Wir haben uns selbst schon darüber geärgert, dass wir beim Kauf eines MacBook Pro mit Apple-Prozessor gedacht haben, die kleinere RAM-Ausstattung falle weniger stark ins Gewicht als dies noch zu Intel-Zeiten der Fall war. Wer auch mal mit mehreren Browser-Fenstern und zahlreichen geöffneten Tabs arbeiten und auf Beachball-Wartezeiten verzichten will, kommt hier um mindestens 16 GB Arbeitsspeicher nicht herum.