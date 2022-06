MacBook Pro M2: Basismodell mit schlechterer SSD-Leistung als der Vorgänger

Eine Erklärung hält der Blogger CreatedTech bereit. Im unten eingebetteten Video könnt ihr euch nicht nur von den Geschwindigkeitseinbußen der neuen Geräte überzeugen, sondern ihr findet auch eine nachvollziehbare Erklärung für diesen Sachverhalt. Demnach verbaut Apple in der M2-Version des MacBook Pro 13 Zoll nicht mehr zwei NAND-Speicherchips mit jeweils 128 GB Fassungsvermögen, sondern setzt stattdessen einen einzelnen Speicherbaustein mit 256 GB ein. Eine technische Änderung, die sich massiv negativ auf die Schreib-Lese-Geschwindigkeiten des Notebooks auswirkt. Apple müsste sich dieser Tatsache eigentlich bewusst sein, dementsprechend hinterlässt dieser Umstand keinesfalls den besten Eindruck. Selbst wenn man den Unterschied in vielen Bereichen nicht bemerken wird, Apple liefert das neue MacBook Pro mit M2-Prozessor mit einem potenziellen Flaschenhals aus, der so im Vorgängermodell nicht vorzufinden war.

