SwitchBot künftig auch mit HomeKit-Zubehör

Die SwitchBot-App ist jedenfalls schon für die HomeKit-Produkte des Herstellers vorbereitet. So lassen sich bereits in HomeKit integrierte Produkte von SwitchBot in der Anwendung des Herstellers anzeigen und darin einbinden.

Natürlich lässt dergleichen nicht unbedingt auf eine gleichermaßen günstige EU-Version schließen, zumal SwitchBot hierzulande auch noch nichts in dieser Richtung angekündigt hat. Es bleibt abzuwarten wann und in welcher Form ein für das hiesige Stromnetz angepasster Ableger vorgestellt wird.

Der SwitchBot Plug Mini lässt sich den vom Hersteller veröffentlichten Informationen zufolge gleichermaßen über WLAN und Bluetooth ansprechen. Neben der Standardfunktion als Schaltsteckdose verfügt der Stecker auch über eine Option zur Energieüberwachung in Verbindung mit einem Verbrauchsprotokoll. Das Ganze gibt es zumindest in den USA zu einem erfreulich günstigen Preis: Der neue Stecker wird dort im Handel für 14,99 Dollar angeboten.

Mit SwitchBot gibt es einen nicht ganz unbekannten Neuzugang auf der Liste von Apples offiziellen HomeKit-Partnern zu verzeichnen. Mit dem Plug Mini bietet der Hersteller sein erstes offiziell mit HomeKit kompatibles Produkt an, die neue Schaltsteckdose ist bislang allerdings nicht für deutsche Steckdosen ausgelegt und nur in den USA erhältlich.

Insert

You are going to send email to