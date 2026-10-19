Apple Support Community: Punktesammeln statt Problemlösung

In der Apple Support Community lassen sich die Antworten anderer Teilnehmer nur noch positiv bewerten. Der bislang vorhandene Daumen nach unten, mit dem sich wenig hilfreiche Beiträge kennzeichnen ließen, ist offenbar dauerhaft verschwunden.

Die Änderung ist insofern interessant, als Apples Support-Forum seit längerer Zeit mit einem Problem zu kämpfen hat: Statt konkreter Antworten und einer aktiven Diskussion finden sich dort häufig nur allgemeine Hinweise oder Verweise auf Support-Dokumente von Apple.

Für viele dieser Beiträge ist offenbar eine Gruppe besonders aktiver Nutzer verantwortlich, die im Rahmen von Apples Community+-Programm Punkte sammeln und einen besonderen, mit zusätzlichen Vorteilen verbundenen Status anstreben.

Apples wirbt aktiv für das Punktesammeln

Punktesammeln statt konkreter Hilfestellung

Solche Antworten sind zwar nicht grundsätzlich falsch und können im Einzelfall durchaus hilfreich sein. Wer allerdings für ein komplexeres technisches Problem eine konkrete Lösung sucht, kommt damit häufig nicht weiter. Ein konstruktiver Austausch zwischen Betroffenen und erfahrenen Nutzern, bei dem gemeinsam nach einer Lösung gesucht wird, kommt nur noch selten zustande.

Als Apple vor knapp drei Jahren die Möglichkeit einführte, Beiträge mit einem Daumen nach oben oder unten zu bewerten, konnte man dies auch als Versuch verstehen, dem übermäßigen Sammeln von Community-Punkten entgegenzuwirken.

Für Punkte die offiziellen Support-Dokumente verlinkt

Negative Bewertungen wieder abgeschafft

Inzwischen ist die Möglichkeit, Beiträge auch als wenig hilfreich zu markieren, jedoch wieder verschwunden. Nutzer können Antworten weiterhin positiv bewerten, wenig hilfreiche Beiträge jedoch nicht mehr entsprechend kennzeichnen.

Für die Qualität der Diskussionen in der Apple Support Community dürfte die Änderung kaum förderlich sein. Gerade bei technischen Problemen wäre es hilfreich, wenn sich gute und weniger hilfreiche Antworten möglichst einfach voneinander unterscheiden ließen. Kompetente Community-Mitglieder sollten sich dadurch auszeichnen, dass sie konkrete Hilfestellung leisten, statt lediglich bekannte Support-Hinweise von Apple zu wiederholen.