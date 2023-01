MacBook Pro 2023: Neue Modelle mit 14 und 16 Zoll

Apple hat heute das neue 14″ und 16″ MacBook Pro mit M2 Pro und M2 Max vorgestellt, den Apple Pro Chips der nächsten Generation für noch mehr energieeffiziente Performance und Batterielaufzeit für professionelle Nutzer:innen. Mit dem M2 Pro und M2 Max, den weltweit leistungsstärksten und effizientesten Chips in einem Pro Laptop, erledigt das MacBook Pro anspruchsvolle Aufgaben wie das Rendern von Effekten bis zu 6-mal schneller und Farbkorrekturen bis zu 2-mal schneller als das schnellste MacBook Pro mit Intel Prozessor. Durch die einzigartige Energieeffizienz der Apple Chips hat das MacBook Pro jetzt eine Batterielaufzeit von bis zu 22 Stunden – die längste Batterielaufzeit aller Zeiten in einem Mac. Das neue MacBook Pro unterstützt für eine bessere Anschlussmöglichkeit WLAN 6E, das bis zu doppelt so schnell ist wie die vorherige Generation, sowie fortschrittliches HDMI, das zum ersten Mal 8K Displays unterstützt. es HDMI, das zum ersten Mal 8K Displays unterstützt. Mit bis zu 96 GB gemeinsamem Arbeits­speicher beim M2 Max Modell können Kreative mit Szenen arbeiten, die so riesig sind, dass die meisten PC Laptops sie nicht einmal öffnen können. Das beliebte Liquid Retina XDR Display, die umfassenden Anschlussmöglichkeiten, eine 1080p FaceTime HD Kamera, das Audiosystem mit 6 Lautsprechern und Mikrofone in Studioqualität runden die einzigartigen Funktionen des MacBook Pro ab. Zusammen mit macOS Ventura ist das Benutzererlebnis des MacBook Pro einzigartig. Kund:innen können das neue 14″ und 16″ MacBook Pro ab heute bestellen, das ab Dienstag, 24. Januar erhältlich sein wird.