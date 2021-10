MacBook Pro 2021 lässt sich wahlweise über MagSafe oder USB-C laden

Benson Leung, ein bei Google beschäftigter Experte in Sachen USB-C, hat im Anschluss an die Vorstellung von Apples neuen Notebook-Modellen darauf hingewiesen , dass es sich bei dem neuen Ladegerät um eine Weltneuheit handelt. Für den hier von Apple genutzten „Extended Power Range“-Standard sind noch keine Kabel von USB-C auf USB-C erhältlich, sodass die maximale Ladegeschwindigkeit derzeit noch nur mit Apples proprietärem MagSafe-3-Kabel erreicht wird.

Die volle Ladeleistung des nur bei der 16-Zoll-Version des neuen MacBook Pro im Lieferumfang enthaltenen Mega-Netzteils lässt sich bislang nur in Verbindung mit Apples MagSafe-3-Kabel erreichen. In dieser Kombination verspricht Apple unter anderem die Möglichkeit, den Akku innerhalb von einer halben Stunde zur Hälfte wieder aufzufüllen.

MagSafe stellt ohne Frage die komfortablere Option zum Aufladen der MacBook-Akkus dar. Doch ergibt sich durch die alternative Möglichkeit, die Geräte über USB-C zu laden, ein deutliches Plus an Komfort. Wer beispielsweise zwischen Wohnung und Arbeitsplatz oder dergleichen pendelt und den MagSafe-Adapter nicht immer mitnehmen will, kann bei Bedarf auch auf ein am zweiten Einsatzort vorhandenes USB-C-Ladekabel zurückgreifen.

Insert

You are going to send email to