Champions League: Ajax gegen Dortmund live bei Prime Video

Der BVB rangiert in der Bundesliga aktuell auf Rang 2 während Ajax Amsterdam die höchste Spielstufe bei unseren niederländischen Nachbarn anführt. Die Begegnung selbst wird um 21 Uhr angepfiffen, davor läuft ab 19:30 Uhr die Vorberichterstattung aus der Johan Cruyff Arena in Amsterdam.

Für Prime-Abonnenten kündigt sich heute ein gelungener Fußballabend an. Von 19:30 Uhr an überträgt Amazon die Champions-League-Begegnung zwischen Ajax Amsterdam und Borussia Dortmund.

Insert

You are going to send email to